Deler stemmer mellem sig: Blåt nej til stemmespild

De blå partier i Brøndby er blevet enige om at indgå i et teknisk valgforbund. Fra venstre er det Poul Gaardbo (DF), Michael Ruggaard (K), Kurt Damsted (V), Allan Orland (NB) og Özkan Ekiz (LA). Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fem blå partier har indgået en aftale om at indgå et teknisk valgforbund. Det skal sikre, at blå stemmer bliver blandt de blå partier

Af Robert Hendel

Til kommunalvalget skal de blå stemmer i Brøndby gå til de blå partier.

Det mener Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, der netop har indgået en aftale om et såkaldt teknisk valgforbund.

– Vi mener, at det er dumt at spilde stemmer på den borgerlige fløj, og derfor synes jeg, at det er flot, at vi har kunnet lave et så stort valgforbund, siger Ole Lønborg, der er formand for Det Konservative Folkeparti i Brøndby.

Formålet med et valgforbund er netop at undgå, at stemmer går til spilde. Når partierne indgår i et valgforbund, betyder det, at hvis et af de fem partier eksempelvis får stemmer til mere end et mandat, så går de overskydende stemmer til et andet parti, som måske står og mangler de overskydende stemmer.

– Vi håber, at vi kan få nok stemmer til at få et medlem af kommunalbestyrelsen med hjælp fra de øvrige blå partier, siger Carsten Zacho, der er formand for Liberal Alliance i Brøndby.

Et teknisk valgforbund betyder ikke, at de fem partier forpligter sig til efterfølgende at arbejde sammen. Der er udelukkende tale om, at stemmer på de blå partier ved kommunalvalget bliver hos de blå partier.