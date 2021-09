Debat om boliger til unge med særlige behov

I næste uge er der debat i Unge for Ligeværds klublokale på Søndervangskolens SFO. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Onsdag i næste uge mødes otte partier med klubben Unge for Ligeværd for at tale om boliger til unge med særlige behov

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag 8. September afholder foreningen Ligeværd sammen med klubben Unge For Ligeværd et debatmøde forud for kommunalvalget. Ligeværd er en foreningen, der arbejder for at ofrbedre forholdene for børn, unge og voksne med særlige behov. Det gør de blandt andet gennem aktiviteter i klubben Unge for Ligeværd, der mødes i SFO-lokalerne ved Søndervangskolen, der også lægger lokaler til debatmødet.

Fokus på debatmødet bliver boligforholdene for de unge. Ligeværd ønsker svar på tre spørgsmål. For det første ønsker foreningen, at der bliver udpeget 10 lejligheder rundt omkring i et alment boligområde, hvor de ni skal lejes ud til unge med særlige behov og én skal friholdes og bruges til socialt samvær for de unge. Foreningen vil gerne have svar på, om der er politisk opbakning til denne løsning.

For det andet vil foreningen sætte fokus på boligerne på Toftevej, der er i meget dårlig stand. Foreningen vil gerne have politikernes holdning til fremtiden for dem?

Og for det tredje vil foreningen tale om inklusion og fællesskab i folkeskolen og have svar på, hvad partiernes vision er for de kommende fire år.

Mødet er offentligt og foregår på SFO Søndervang med indgang fra Florasvej 2, onsdag den 8. september klokken 19 til 21.

Ved spørgsmål kan man kontakte Mogens Mathiesen på 24 21 34 75.