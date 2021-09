Danmarksmester med store ambitioner

14-årige Anton Saugmann Güllich fra Glostrup endte øverst på podiet i Dansk Super Kart 2021 i klassen OK-Junior. Foto: Thomas Güllich

Sport. Der er fart på for 14-årige Anton Saugmann Güllich fra Glostrup. Han har netop vundet Dansk Super Kart 2021 i klassen OK-Junior. I vinterpausen står den på esport, hvor han er på et hold, der vil være verdens bedste

Af Jesper Ernst Henriksen

I weekenden den 11. til 13. september 2021 kunne 14-årige Anton Saugmann Güllich fra Glostrup føje endnu en titel til hans CV som racerkører, der blandt andet indeholder en titel som Danmarksmester. Det unge stortalent fra Glostrup leverede endnu engang en solid indsats i sin gokart og kan nu kalde sig samlet vinder af Dansk Super Kart 2021 i klassen OK-Junior.

Dansk Super Kart er den største løbsserie i Danmark inden for gokart sporten og kampen har været hård igennem hele sæsonen, da serien tiltrækker de største gokarttalenter fra hele landet. Da Anton kørte først over stregen i søndagens finale på banen i Grindsted, var mesterskabet en realitet for den unge mand og det blev selvfølgelig fejret med pokaler og alkoholfri champagne på podiet.

Det har været en sæson med op- og nedture undervejs.

– Uden al den hjælp jeg har fået fra min familie og min sponsor, havde det ikke kunne lade sig gøre, siger Anton selv.

Skal køre på tv

Nu er den nykronede mester tilbage i hverdagen med en skole, der skal passes. Selvom titlen skal nydes i fulde drag, så stopper arbejdet som racerkører aldrig. I den kommende vinterpause bliver der også nok at se til, for ud over gokarten kører Anton også med i esport og er lige blevet præsenteret som kører for Lasse Sørensens nye esportsteam FYRA SimSport, som har ambitioner om at blive verdens bedste hold inden for genren.

Planen er her at Anton skal kvalificere sig til Danmarksmesterskabet i esport, Porsche Esport Carrera Cup Danmark, hvor han også tidligere har taget kampen op mod nogle af Danmarks bedste inden for esport og har kørt med i toppen af serien, som vises på TV2 Sport.

Derudover er der også en ambition om at deltage i internationale løb sammen med teamet. Og så er der selvfølgelig arbejdet med den kommende sæson, hvor Anton skal knokle igennem for at finde de sponsorer, han skal bruge til løbssæsonen i 2022, som også gerne skulle foregå i udlandet, hvis sponsorarbejdet går efter planen.