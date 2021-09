Bylisten: Noget makværk

Glostrup. Bylisten kommer ikke til at stemme for budgetforliget, som Lars Thomsen kalder for noget makværk

Af Jesper Ernst Henriksen

Budgetforliget ruller en masse af de besparelser, som Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lavede for to år siden tilbage. Det får ros fra Lars Thomsen.

– Især klippekortsordningen var vi utilfredse med blev afskaffet, siger han.

Men der er også mange ting i budgettet, han ikke er tilfredse med.

– Sommerskolen, synes vi, er lidt pinligt. 200.000 til en sommerskole giver ikke rigtig noget. Hvis man skal gøre det, skal man give mulighed for, at mange elever kan komme på, både store og små. Lejrskoler er også fint, men det er stadig kun 7. klasserne, der kommer afsted. For ikke så mange år siden var der mange flere i løbet af en skoletid. Man vil ansætte to personer i familieafsnittet for at fange nogle flere børn i problemer. Det er super godt, men at man så med den anden hånd sparer 1,7 millioner kroner på foranstaltninger, det virker som hul i hovedet. Det regnestykke tror jeg ikke på. Det bliver ikke en styrkelse af området, siger han.