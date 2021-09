Bylisten: Det lyder som vores politik

Lars Thomsen og Bylisten står uden for årets budgetaftale. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lars Thomsen (Bylisten) har hørt rygter om indholdet af budgetforliget, og kan se meget af sin egen politik i det, blandt andet skulle der være et forslag om bedre normeringer i daginstitutionerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Bylistens Lars Thomsen blev noget overrasket, da han søndag eftermiddag fandt ud af, at der var indgået budgetforlig i Glostrup. Ligesom alle andre har han ikke set indholdet af forliget, men han har hørt nogle rygter, der lyder meget godt.

– Jeg har hørt, at Bylistens politik har smittet af. Nogle af de ting, vi fremlagde for to år siden med flere pædagoger og sådan noget, har de åbenbart brugt to år på at finde ud af, at det er en god idé at få. Det er bare lidt sent. Det havde været nemmere at ansætte pædagoger for to år siden end i dag. Jeg kan også forstå, at de har kigget på lærerlønningerne. Vi giver samlet 4,4 millioner kroner mindre i lærerlønninger i forhold til de omkringliggende kommuner, siger han.

Han tager gerne æren for, at der nu er kommet fokus på de områder.

– Det er da dejligt, at Socialdemokratiet er blevet klogere. Men jeg tror ikke, de var blevet klogere, hvis ikke Bylisten havde været der, siger Lars Thomsen.

Hvis det ender med et budget, der bliver vedtaget uden ham, vil han ikke have noget imod at være med til at pille budgettet fra hinanden igen efter et valg.

– Hvis jeg ikke er med i budgetforliget, så vil jeg ikke føle mig bundet af budgettet. Da samarbejdsgruppen blev opløst, blev der fjernet mange ting, blandt andet ombygning på Sydvestvej. Socialdemokratiet har bevist, at der ikke er noget, der er helligt i Glostrup, heller ikke et budget, siger Bylistens spidskandidat.