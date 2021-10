Budgetaftale tegner godt for valgkampen

DEBAT.

Af Josie Nicolie Ingemann, Fællestillidsrepræsentant & Brigitte Christensen, Faglig sekretær i BUPL Storkøbenhavn

Vi vil gerne anerkende og udtrykke vores glæde over Glostrup Kommunes udbygning af minimumsnormeringerne. Dette er sammen med en 70-30 pædagogandel med til at sikre den gode kvalitet, som pædagogerne i Glostrup står for.

Udbygningen af minimumsnormeringerne både øger behovet for at sikre og fastholde pædagogerne i kommunen, og at der er øje for rekrutteringen af pædagoger til kommunen. BUPL Storkøbenhavn stiller sig gerne til rådighed med forslag til initiativer på området.

Vi er glade for, at der også er fokus på inde-miljøet, og at man sikrer et kvalitetsløft her.

På skole- og fritidsområdet ser vi frem til at høre om de pædagogiske overvejelser med omlægningen af den understøttende undervisning. Vi er dog bekymrede for, at der lægges op til en reduktion af bemandingen på UU-timer. Men vi er glade for, at man indtænker sikring af fuldtidsstillinger på Glostrup Skole. Det er er vores erfaring, at fuldtidsstillinger på skole- og fritidsområdet har en god rekrutteringseffekt.