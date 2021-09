Brøndby-anfører: Der er plads til forbedring

Brøndby-anfører Nanna Christiansen scorede på straffespark for Brøndby, da FC Nordsjælland blev sendt hjem til Farum med et nederlag. Foto: Robert Hendel

SPORT. Selvom Brøndby vandt weekendens kamp mod FC Nordsjælland, var anfører Nanna Christiansen ikke helt tilfreds indsatsen, især i første halvleg

Af Robert Hendel

Det holdt hårdt for Brøndby i søndagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland i Gjensidige Kvindeliga. I store dele af første halvleg havde Brøndby-spillerne svært ved at finde hinanden, og gæsterne var ikke ufortjent foran ved pausen.

– Hvis jeg skal være helt ærlig, er det bare ikke godt nok, sagde Brøndby-anfører Nanna Christiansen til Folkebladet efter kampen.

Hun er overrasket over sit holds bundniveau.

– Det kan vi ikke være tilfredse med som hold, erkendte hun.

Anføreren var især ærgerlig over, at holdet endnu engang kom bagud i en ligakamp.

– Vi snakker om det inden kampen, og vi taler om, at vi skal holde nullet. Vi har jo lukket mål ind i alle kampe, og der går ikke lang tid, og så scorer de på en omstilling, sagde Nanna Christiansen.

I pausen fik hun og holdkammeraterne en reprimande af cheftræner Per Nielsen, der gav udtryk for, at han havde lyst til at skifte mere end halvdelen af holdet ud, hvis det havde været muligt.

-Det er også et tegn på, at det ikke er godt nok, og vi skal steppe op i anden halvleg. Det synes jeg også, at vi gør, men jeg synes stadigvæk godt, at vi kan give det sidste, vurderede Nanna Christiansen, der endte med at score sejrsmålet på et straffespark.

Hun glæder sig over, at det blev til tre point i et opgør, hvor spillet måske ikke flød, som Brøndby-holdet kunne ønske.

– Det er dejligt at stå med en sejr, selvom vi ikke spiller op til vores bedste. Men jeg er heller ikke tilfreds med, at jeg igen står efter en kamp og siger, at det ikke er godt nok, lød det fra Brøndbys rutinerede anfører.

Ifølge Nanna Christiansen er Brøndby eksponent for positiv, offensiv fodbold, men af og til kan det være nødvendigt at tage arbejdshandskerne på.

– Til at begynde med skal være bedre i pasningerne og bevægelserne, så vi har nogen at spille bolden frem til. Hvis det så ikke kører med bolden, skal vi vise, at vi også kan andet end at spille flot fodbold, sagde Nanna Christiansen, der op til denne sæson har været vidne til stor udskiftning i Brøndby-truppen.

Selvom det tager tid at bygge et nyt hold op, er det ifølge Brøndby-anføreren ikke en gyldig undskyldning længere.

– Når det ikke går godt for os på banen, er det ikke på grund af relationerne. Vi er simpelthen for ukoncentrerede, og det må vi ikke være i næste uge mod Fortuna Hjørring, sagde Nanna Christiansen efter sejren over FC Nordsjælland.

De evige rivaler besøger Brøndby lørdag den 11. september, og her håber Nanna Christiansen, at Brøndby kan holde nullet for første gang i ligaen i denne sæson.