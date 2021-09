Brandredning i børnehøjde

De store brandbiler tiltrak masser af opmærksomhed. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Børn i de mindste klasser fra Glostrup Skole lærte, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår en brand, da der i forrige uge var Glød og Flamme dag ved Glostrup Hallen

Af Jesper Ernst Henriksen

Det kunne måske ligne en sjov legedag, da der i forrige uge var Glød og Flamme-dag foran og inde i Glostrup Hallen. Her var en stor del af Glostrups 0. og 1. klasser samlet. Børnene skulle blandt andet sprøjte vand på en træ-rekvisit, der var malet som et hus, hvor der var ild i nogle af vinduerne, som børnene så skulle slukke med en vandstråle.

Gemt bag legen var der dog det ramme alvor, at børnene skulle lære, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår en nødsituation som for eksempel en ildebrand.

– Det vigtigste, vi vil lære børnene i dag, det er at redde sig selv. Det vil sige de skal kunne komme ud, hvis der er en ildebrand. Det handler blandt andet om at lære lyden af en røgalarm og hvad det betyder, når en røgalarm går i gang. Så handler det om at vide, at røgen den er farlig. Man skal undgå den, når man skal ud, så man skal ned at kravle. Og så skal de lære, at de skal tilkalde en voksen. De skal ikke kunne slukke en brand, der er ved at starte, siger Frank Trier Mikkelsen, operationschef i Hovedstadens Beredskab.

Derudover lærte børnene at ringe 1-1-2, og at man på den måde kan få fat i politi, ambulance og brandvæsen. De lærte også noget helt basalt førstehjælp.

– De kan godt i denne alder lægge folk i stabilt sideleje, siger Frank Trier Mikkelsen.