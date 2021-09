Boligbevægelsens mand fylder 90: Jeg har sat mange skibe i søen

Aksel Borresen har i næsten seks årtier været aktiv i boligbevægelsen i Brøndby. Lørdag fylder den tidligere sømand 90 år. Foto: Robert Hendel

Brøndby. Aksel Borresen har i mange år været synonym med boligbevægelsen i Brøndby, hvor han også sad adskillige år i kommunalbestyrelsen. Lørdag den 18. september fylder Aksel Borresen 90 år, og hjertet banker stadigvæk for beboerdemokratiet

Af Robert Hendel

Det er svært at komme uden om navnet Aksel Borresen, når snakken falder på boligbevægelsen i Brøndby. Den har Aksel Borresen i seks årtier sat markante aftryk på, efter at han i 1962 flyttede til Brøndbyøster, hvor han har boet og været aktiv i beboer­demokratiet lige siden.

Hans historie begynder dog et par årtier forinden på en bondegård i Himmerland langs Mariager Fjord. Her betragtede Aksel Borresen som dreng de mange flotte skibe, der sejlede ud fra fjorden, mens han drømte om selv at opleve verden til søs. Kort efter afslutningen på Anden Verdenskrig blev fantasien overhalet af virkelighedens eventyr på havet.

– Jeg kom ud at sejle, da jeg var 14 år, og det gjorde jeg i 15 år, indtil jeg fik problemer med ryggen. Så kom jeg ind hos Sømændenes Forbund, fordi jeg var fællestillidsmand på færgeoverfarten Grenaa-Hundested, fortæller Aksel Borresen.

Politisk aktiv

I Sømændenes Forbund var han faglig sekretær og steg i graderne. Først blev han næstformand, og siden formand, inden han blev væltet af Preben Møller Hansen i 1968.

– Det var rent politisk, siger Aksel Borresen om generalforsamlingen, hvor kommunisterne tog magten i forbundet.

Kort efter forlod han fagforeningen, men det politiske engagement hørte ikke op af den grund. Der gik nemlig ikke lang tid, fra Aksel Borresen flyttede fra huset i Hundested og ind i en lejlighed på Nygårds Plads, til han stillede spørgsmål på et beboermøde.

– Jeg spurgte ind til forskellige ting, og så røg jeg ind i bestyrelsen den 1. marts 1963, og siden har jeg været aktiv beboerdemokrat, fortæller den tidligere sømand.

Tre år senere blev Aksel Borresen valgt ind i organisationsbestyrelsen for Brøndby Boligselskab, som han blev formand for i 1970.

Parløb med Kjeld

Det var dog ikke kun i boligselskabet, at Brøndby fik gavn af Aksel Borresens politiske virke. Som fagforeningsmand var det naturligt at være medlem af Socialdemokratiet, og den lokale partiforening i Brøndby fik hurtigt opfordret den tidligere sømand til at stille op til det førstkommende kommunalvalg.

– De skulle lave en opstillingsliste, og de havde ikke fået 23 medlemmer til at stille op, så de ringede til mig, fordi jeg var aktiv i fagbevægelsen, siger Aksel Borresen.

Ved valget fik han en plads i kommunalbestyrelsen, hvor han i første omgang sad frem til 1982 og arbejdede tæt sammen med Kjeld Rasmussen. Det parløb fortsatte igen efter valget i 1989, hvor Aksel Borresen lod sig overtale til at stille op igen.

På kollisionskurs

I 21 år sad Aksel Borresen som formand for Brøndby Boligselskab, indtil han blev anklaget af Kjeld Rasmussen for pamperi og misbrug af lejernes penge. Derfor krævede den daværende bykonge ham afsat, og det førte til et dramatisk opgør, som endte i retten. Her blev Aksel Borresen renset for beskyldningerne om at have fiflet med beboernes penge.

– Forløbet varede fem år og endte med, at jeg fik en erstatning på 25.000 kroner, husker han.

Med resultatet af retssagen gik der ikke lang tid, før Aksel Borresen atter sad for bordenden i organisationsbestyrelsen, som Kjeld Rasmussen havde fået smidt ham ud af nogle år tidligere.

– Han kunne jo ikke smide mig ud af beboerforeningen, og derfor fik vi ændret vedtægterne, så jeg kunne komme ind igen som formand, siger den snart 90 år gamle boligmand.

Selvom Aksel Borresen med sine egne ord er skideforarget over anklagerne, er Kjeld Rasmussen for længst blevet tilgivet.

– Vi var jo kommunalpolitiske kollegaer, som arbejdede sammen, og vil man opnå noget som politiker, kan det ikke nytte noget, at man skændes indbyrdes, fortæller Aksel Borresen og fremhæver udsmykningen af Nygårds Plads som en af de ting, som de to fik gennemført i forening med hinanden efterfølgende.

Drevet af resultater

Den slags samarbejde viser ifølge Aksel Borresen, at boligselskaberne og kommunen står stærkest i fællesskab.

Netop fællesskabet og resultaterne var nøgleordene, da Aksel Borresen for nogle år siden tog initiativ til at samle otte boligselskaber under samme paraply.

Med et samarbejde på tværs er det nemmere at forebygge, at problemer bliver rykket rundt mellem de forskellige boligorganisationer.

– I Brøndby skal vi være sammen om de problemer, der opstår i den almene boligsektor, siger Aksel Borresen.

Det initiativ var der bred enighed om at takke ja til blandt de mange boligselskaber.

– Vi var klar til at indbetale tre kroner per lejemål lige med det samme, så der var lidt arbejdskapital, forklarer den rutinerede boligmand om oprettelsen af Boligselskaberne i Brøndby, BiB, som repræsenterer 10.000 boliger i kommunen.

Resultaterne af arbejdet i boligbevægelsen trækker stadigvæk lige så meget i Aksel Borresen, som da ilden blev tændt på et beboermøde i marts 1963.

Formandsposten har han dog for længst afgivet til yngre kræfter, men han er stadigvæk med til at præge beboerdemokratiet i Brøndby.

– Det lys er ikke slukket endnu, siger Aksel Borresen, der især er stolt af at have været med til at få opført ældreboliger i Hallingparken og Rolandshave.

Sidste omgang

I sidste uge blev han valgt for et år mere i afdelingsbestyrelsen i Brokær, og i juni fik han to år yderligere i en afdelingsbestyrelse i Lejerbo i Frederiksværk.

– Så tror jeg også, at det er den sidste, siger han.

Til den tid kan den tidligere sømand fejre 60 års jubilæum som aktiv i boligbevægelsen, og kampgejsten er den samme, selvom alderen nærmer sig 90 år.

– Nok er jeg grå i toppen, men jeg kan godt følge med. Jeg kender noget til tingene, og min erfaring kan de fandeme ikke tage fra mig, siger Aksel Borresen.

Det begyndte til søs, da han blev medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom som 17-årig, fordi skibspersonalet ikke altid blev behandlet lige godt.

73 år senere er han stadigvæk aktiv og kan se tilbage på de resultater, han har været med til at skabe.

– Jeg har sat mange skibe i søen, lyder det fra den tidligere sømand, der på lørdag bliver opgraderet til version 9.0.