Biblioteket til fritidscenteret

Glostrup Bibliotek skal flytte til fritidscenteret. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Bliver budgettet gennemført, som det står lige nu, bliver Glostrup Bibliotek i 2023 flyttet til de lige nu tomme lokaler i Glostrup Fritidscenter. Det er den beslutning, der splitter mest blandt politikerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Da forhandlingerne mellem Venstre og Socialdemokratiet om budgettet for næste år faldt sammen, var der en meget stor knast, som skilte de to partier. I flertallets budgetforslag er der nemlig afsat 21 millioner kroner til at flytte Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter i 2023.

– Vi har set det fungere i andre kommuner, hvis svømmehallen ligger et godt sted i byen. I det her tilfælde rykker det nærmest bare 500 meter ned ad vejen. Vi har nogle faciliteter, der ikke bliver brugt. Vi mener, at et bibliotek kan være med til at understøtte det liv, der er dernede i forvejen. Om formiddagen er det meget skoleklasser, der er der, om eftermiddagen kommer familier derned med deres børn. De vil kunne bruge biblioteket, når de alligevel er der. Derudover er der en café, som ville nyde godt af, at der kommer nogle flere borgere forbi. For 21,6 millioner kroner bliver der jo sat en masse i stand dernede. Det forslag, vi har set, synes jeg så meget fornuftigt ud, siger Kasper Damsgaard (S).

Ikke et godt sted

Fra de partier, der står udenfor budgetforliget, er der ikke meget opbakning til den holdning.

– Vi ved godt, hvorfor de flytter biblioteket. De har flyttet alle aktiviteter fra lokalerne, hvilket man kunne sige sig selv, ville slå cafén ihjel. Derfor har de lavet den her løsning. Men for os er det en omvendt måde at anskue verden. Vi synes, biblioteket hører til i Bymidten, hvor der er et naturligt flow af mennesker. Et bibliotek kan skabe mere liv, hvor der er liv i forvejen. Det skal være centeret om den kulturakse, hvor vi har sognegården, Byhistorisk Hus, biografen og biblioteket i en akse i midten af byen. Hvis man bor i Hvissinge og skal med offentlig transport, er det en klar forringelse at skulle gå en lille kilometer ekstra. Desuden vil de fleste borgere i Glostrup enten skulle krydse Hovedvejen eller Ringvejen eller begge dele, siger Piet Papageorge (V).Han understreger, at han vil kæmpe mod den beslutning.

– Hvis Venstre får 10 mandater til valget, så kommer biblioteket ikke til at ligge i Fritidscenteret – og heldigvis sker det først i 2023, så vi kan stadig nå at redde det!, siger han.Fra Liberal Alliance er Marlene Frandsen bange for, hvad det vil betyde for svømmeklubbens mulighed for at afholde stævner.

– Man kan ikke bare sige til dem, der svømmer, at så må de klæde om ovre i medborgerhuset og så komme ned, når de skal svømme, siger hun.

Fra Bylisten er kritikken af forslaget meget skarp.

– Kasper er ligesom en konfirmand, der lige har fået penge i konfirmationsgave. Vi får 100 millioner i ekstra erhvervsskat, og nu skal de bruges til et projekt. Så skal der køre flyttebiler fra biblioteket over til fritidscenteret. Vi har Vestegnens bedst fungerende bibliotek. Det virker helt hul i hovedet at flytte det væk fra centrum af byen. Hvis vi skal bruge fritidscenteret, skal de bruges til genoptræningen, der flyttes derud. Det her er et tåbeligt projekt, siger Lars Thomsen.