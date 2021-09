Biblioteket splitter

Skal Glostrup Bibliotek blive liggende her. Det er det store spørgsmål i årets budgetforhandlinger i Glostrup. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Skal Glostrup Bibliotek allerede næste år flytte til Glostrup Fritidscenter? Det er formentlig det afgørende spørgsmål i Glostrups budget

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er stadig ikke sluppet meget ud om indholdet i det budgetforlig, som S, SF, EL og K indgik i forrige uge. I et læserbrev i avisen i denne uge skriver Piet Papageorge (V) dog, at det er spørgsmålet om den fremtidige placering af Glostrup Bibliotek, der splittede Venstre og Socialdemokratiet.

Venstre ønsker at bevare biblioteket et sted tæt på stationen, mens Socialdemokratiet ønsker at flytte det til Glostrup Fritidscenter.

Det er forventningen, at bibliotekets nuværende bygning skal rives ned og erstattes at et større byggeri formentlig med boliger i løbet af de kommende år.