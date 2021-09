Bedre normeringer i daginstitutionerne

Glostrup. Der bliver allerede til næste år ansat otte pædagoger mere i Glostrups daginstitutioner. Det skal give flere øjne på børnene

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra 2022 skal der bruges 3,5 millioner om året på at ansætte det der svarer til otte fuldtids pædagoger fordelt på Glostrups daginstitutioner.

Ifølge Kasper Damsgaard (S) er der hårdt brug for medarbejderne.

– Jeg havde så sent som i dag et eksempel, da jeg kørte rundt i kommunen. Jeg så en dreng rende rundt i strømpesokker ude på vejen. Jeg tænkte, det ser ikke helt rigtigt ud. Jeg kører ind til siden og spørger, om han er blevet væk hjemmefra. Det var han, men han skulle være i daginstitution. Da jeg kører tilbage og afleverer ham, havde de ikke engang bemærket det endnu. Der skal være flere øjne på børnene. Jeg ser også tit, hvordan vores ansatte har det svært, når jeg selv henter og afleverer min egen søn. Det er der, de er tyndt besatte med mange børn. Med 10 ekstra årsværk kommer der lidt til alle, siger han.

Bedre normeringer har i flere år været en mærkesag for SF både lokalt og på landsplan.

– Der kommer otte nye pædagoger ud over det, vi får fra staten. Det er et led i hele kampagnen med, hvor er der en voksen, som er en mærkesag for SF på landsplan, siger Palle Laustrup.

Der er generelt opbakning til planen om at ansætte flere pædagoger. Ifølge Lars Thomsen (Bylisten) sker det bare for sent.

– For to år siden fremsatte Bylisten et forslag om minimumsnormeringer. Der sad Søren Enemark og sagde, at det havde vi allerede. Det er utroligt, at det skal tage to år for Socialdemokratiet at forstå, at der ikke var minimumsnormeringer. Andre kommuner har været noget hurtigere ved havelågen, så nu er der ingen pædagoger derude. Så nu halter Glostrup igen efter. Det bliver håbløst at få pædagoger nu, siger han.