Beboerne i plejeboliger fik tredje stik

Valter var blandt de første i Vallensbæk til at få 3. stik med corona-vaccine.

VALLENSBÆK. Torsdag var vaccinerne mod COVID-19 fundet frem igen, da tredje dosis blev givet til beboerne på Højstruphave og Rønnebo

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at plejehjemsbeboere bliver vaccineret med en 3. dosis mod COVID-19, da de er i øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19.

I Vallensbæk var der meget stor tilslutning blandt beboerne på Højstruphave og Rønnebo, da regionens udekørende vaccineteam kom forbi torsdag morgen.

Som udgangspunkt var beboerne samlet på deres afdelinger i fællesrummene, og det skabte en hyggelig stemning og gjorde begivenheden til noget socialt. Valter Andersen var en af beboerne på Rønnebo, der fik sit tredje stik, og man kunne da også ane et lille smil på hans læber, som passede godt ind i den gode stemning blandt beboere og personale.

Imens beboerne fik deres tredje stik, blev der serveret kager, og på Rønnebo kunne beboerne også nyde en Baileys eller Portvin – og så endda inden frokost.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for revaccination for alle andre, da vaccinerne fortsat beskytter godt.