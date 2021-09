Alle skoler bliver profilskoler

Glostrup. Der er sat penge af til, at de øvrige tre afdelinger af Glostrup Skole kan få deres egen profil. Det skal besluttes lokalt, om man er interesseret i at blive profilskole, og hvad profilen i så fald skal være

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år blev Vestervangskolen officielt indviet som profilskole med fokus på bevægelse og sundhed. Det har ifølge partierne bag budgetforliget været en god beslutning.

– Vi kan se, hvilken effekt det har haft at gøre Vestervang til profilskole, så det vil vi også gerne give de andre skoler mulighed for, siger Kasper Damsgaard (S).

Han bliver bakket op af Dan Kornbek Christiansen (K).

– Jeg synes, det er gået rigtig godt med profilskole på Vestervang. Derfor synes jeg, at alle afdelinger skal have lov til at være profilskole. Det bliver skolens ledelse, medarbejdere, lokalråd og elevråd, der skal sætte sig sammen og finde ud af, hvad skal være vores identitet. Det er vigtigt for at hæve skolerne til et højere niveau, end de har i dag, siger han.

Marlene Frandsen (LA) ser ikke profilskoler som noget positivt i budgettet.

– Det bliver et nej tak fra mig. Jeg ønsker en skole, der har fokus på læring og dannelse, og ikke en projektskole, siger hun.

Der er afsat to millioner kroner til anlæg i 2024 og 2025, mens der er afsat i alt en halv million kroner til drift fra 2024 og frem til at drive profilerne.