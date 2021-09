Alle i Brøndby er enige: Udvider skole for 32,5 millioner

Samtlige partier på rådhuset i Brøndby er blevet enige om budgettet for 2022. Her er der især fokus på at udbygge Brøndbyvester Skole og etablere daginstitutioner i Kirkebjerg. Samtidig er der fundet penge til at etablere en borgerrådgiverfunktion i kommunen

Af Jesper Ernst Henriksen

Igen i år er der bred politisk enighed om, hvordan Brøndby Kommune skal bruge sine penge i det kommende år.

– Vi er igen som en enig kommunalbestyrelse kommet i mål med et godt budget, der sikrer velfærden i Brøndby, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

I sidste uge indgik samtlige partier i Brøndbys kommunalbestyrelse, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre, en aftale om budgettet for det kommende år, og den bærer præg af, at kommunen forventer at blive 3.000 borgere rigere i de kommende fire år.

– Og for at imødekomme det stigende antal nye borgere, der flytter til Brøndby, har vi afsat midler til udbygning af skoler og dagtilbud, siger Kent Magelund.

Det er især byggeriet i Kirkebjerg, der forventes at trække nye børnefamilier til. Derfor står en udbygning af Brøndbyvester Skole højt på listen over anlægsinvesteringer i 2022. Her forventer kommunen at bruge 32,5 millioner kroner, så der bliver plads til et indskolingsspor mere. Samtidig har kommunen afsat 19 millioner kroner til at etablere nye dagtilbud, der skal skabe plads til de mange nye børn i Kirkebjerg.

– Vi ser frem til igangsættelsen af skoleudvidelsen i Brøndbyvester og nye dagtilbudspladser, siger Jan Lundquist (V), der også er godt tilfreds med, at der i budgettet er blevet plads til genopretning af legepladser i kommunen.

Natur og sport

I kommunens nye strategi frem mod 2030 spiller den grønne omstilling en stor rolle.

Det er ambitionen, at mindst ti kommunale områder eller naturområder i Brøndby om tre år er blevet mere varierede for at fremme biodiversitet og oplevelsesmuligheder. Derfor bliver der investeret en million kroner ekstra hvert år til at skabe mere vild natur i kommunen.

– Vores klimaindsats er nødvendig. Vi tager ansvar og arbejder for en bæredygtig verden. Det ønsker mange borgere i Brøndby. Naturen er også vigtig at få rettet op på, og her hjælper en million ekstra hvert år på, at vi kommer hurtigt i gang, siger Vagn Kjær-Hansen (SF).

Et andet fokuspunkt i strategien frem mod 2030 er mere idræt, sport og bevægelse hele livet. Det kan ses i budgettet hvor der er reserveret mere end 12 millioner kroner til en tiltrængt renovering af svømmehallen på Nørregård.

For at lette udsatte børn og unges vej ind i organiseret idræt er der også afsat 550.000 kroner i 2021 og 475.000 i de efterfølgende år til et såkaldt fritidspas.

Derudover forventer kommunen at bruge 13 millioner kroner på at gøre byggeriet af det nye fodboldklubhus færdigt. Dermed får amatørerne i Brøndbyernes IF atter tidsvarende faciliteter til klubbens mange medlemmer.

Udskyder ældrecenter

Dansk Folkeparti har underskrevet budgetaftalen, fordi partiet mener, at mange af dets mærkesager har fået en høj prioritet.

– I det oprindelige budget var der besparelser på de ældre på ca. 2,1 millioner. De er nu fjernet og der er kommet mange nye tiltag med Dansk Folkepartis vinkel, siger Tom Bech Fredriksen (DF), der især glæder sig over, at der afsat 1,4 millioner til at styrke hjemmeplejen.

Han er dog ærgerlig over, at opførelsen af det nye ældrecenter i Vesterled er blevet udskudt, da det ellers ville sprænge anlægsrammen. Det samme er Venstre.

– Lidt salt i såret er, at vi har måttet udskyde starten af det nye ældrecenter i Vesterled, siger Jan Lundquist.

Til gengæld er han tilfreds med, at der endnu engang er fundet flere penge til velfærdsteknologi og telemedicin, og at partierne sammen har kunnet finde 14 millioner kroner ekstra til det specialiserede socialområde for voksne.

På børneområdet bliver pædagogernes løn løftet i Brøndby med i alt 2,4 millioner om året, så lønningerne kommer på niveau med øvrige omegnskommuner. Desuden er der afsat 580.000 kroner i 2021 og derefter 1,16 millioner kroner til et fagligt løft på folkeskolerne.

Borgerrådgiver

Tidligere i år foreslog Enhedslisten, at Brøndby Kommune skulle etablere en borgerrådgiver-funktion.

En borgerrådgiver er en neutral og uafhængig person, som er ansat af kommunalbestyrelsen til at rådgive og vejlede borgerme i forhold til klagemuligheder samt regler for sagsbehandling inden for kommunens områder. Formålet er, at borgeren bliver hørt og får en respektfuld behandling.

– Vi er flere som har drøftet en sådan funktion, og jeg ved at der er en voksende tilslutning til at vi etablerer en sådan funktion, skrev Steen Andersen (EL) i forslaget, der blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 9. juni i år.

Der blev det besluttet, at sagen kunne underkastes en behandling, og det har ført til, at der i budgettet er sat 350.000 kroner af i 2022, 2023 og 2024 til etableringen af en borgerrådgiver. Det glæder blandt andre SF.

– Vi får en borgerrådgiver, og i flere forvaltninger øger vi kvaliteten i sagsbehandlingen ved at sagsbehandlerne ikke skal have så mange sager og har bedre tid til borgerne, siger Vagn Kjær-Hansen.

Ifølge Brøndby Kommune er der tale om et budget, der samlet set er i balance og følger den økonomiske politik. De nuværende skatteprocenter bliver fastholdt med det aktuelle budgetforlig.

Ifølge Enhedslisten er årets budget et resultat af en kommunalbestyrelse, der arbejder sammen og har set nærmere på substansen i de udfordringer, en kommunalbestyrelse skal kunne løse.

– Enhedslisten ville gerne gå længere i forhold til flere af temaerne, men det kræver et folketing og en regering, der vil lytte og give kommunerne større forvaltningsret over økonomien. Og her er der desværre lang vej endnu, siger Steen Andersen.