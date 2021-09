8 ting du kan lave i Glostrup

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er klar på at udforske de vestlige egne af Sjælland, så er Glostrup et oplagt sted at lægge vejen forbi. Her kan du både finde aktiviteter for børn og voksne, samt naturskønne oplevelser lige om hjørnet.

Der er kort sagt noget for enhver smag – og hvis du ønsker at få lidt fred og ro fra de større byer, så kan det anbefales at prøve en mindre by i stedet. Glostrup har også en togstation, så det er nemt at komme frem.

1. Tag en tur i biografen

Hvorfor ikke tage et kig forbi Glostrup Bio? Det er en foreningsdrevet biograf, hvilket betyder, at du kan støtte lokalsamfundet ved at se film hos dem frem for de store biografkæder. Her kan man også finde film for både store og små.

2. Glostrup Shoppingcenter

Glostrup Shoppingcenter er igen en oplagt mulighed for at støtte de små, lokale erhvervsdrivende. Den ligger kun et minut væk fra stationen og både på restauranter, butikker og cafeer. Centeret afholder også en masse kreative workshops og aktiviteter for børn, og byder på underholdning under f.eks. Black Friday.

3. Glostrup Kirke

Hvis du har lyst til at opleve en klassisk dansk landsbykirke, så tag et smut forbi Glostrup Kirke. Kirken har et flot og romantisk udseende, og så emmer den af historie. Det er en oplagt mulighed for at lære mere om kirkerne udenfor de store danske byer. Det er fint at gå forbi den, når man alligevel går rundt i byen.

4. Prøv en af Danmarks ældste spillehaller

For casinoelskere er der ud over den online underholdning, der kan findes hos udbydere som PokerStars Casino, Casino House det bedste sted at have det sjovt og føle sig som professionel spiller i en live-underholdning. Du finder en masse forskellige spil og maskiner, så der er noget for alle. Casino House er en oplagt måde at få en festlig aften på, måske før eller efter man skal besøge en af Glostrups restauranter.

5. Ejby Mose

Hvis du har brug for en pause og stilletid ude i naturen, så kan Ejby Mose varmt anbefales. Moserne i Danmark er helt særlige og det er god mulighed for f.eks. børn at lære mere om hvordan en mose fungerer, og f.eks. hvad man har fundet i de danske moser. Derudover, så er Ejby Mose også lig med yderst naturskønne omgivelser. Ved mosen finder man en stor sø omkranset af træer. Derudover er der også shelter, hvis man ønsker at overnatte – måske som en del af en vandretur. Der er også et fint stisystem, så man kan finde vej gennem skoven.

6. Glostrup svømmehal

Glostrup svømmehal kan prale af at have Danmarks længste sansekanal, der er perfekt til både de helt små og lidt større børn. Svømmehallen har også en rutsjebane, vipper, og varme svømmebassiner – både til børn og voksne. Derudover tilbyder svømmehallen naturligvis også en række sjove legetøj og badeudstyr der gør oplevelsen til en leg. Svømmehallen er især god for børn fra 3 år og op.

7. Hvissinge Multipark

Hvis du har tid til at bevæge dig udenfor byen, så byder Hvissinge udenfor Glostrup på en multipark. Den ligger i nærheden af Egeskoven og Skovsletten. Aktivitetsparken har en multibane, hvor man f.eks. kan spille fodbold. Derudover byder parken også på et anlæg til parkour, balancebane, bordtennisbord, en scene til events, og meget andet. For dem der elsker en udfordring, så har parken også en klatrevæg. Du kan også besøge parken om vinteren, da området ved multibanen har et spændende stisystem og bakker, som er perfekte til at tage børnene med ud og kælke på.

8. Besøg biblioteket

Hvis du er til kulturelle oplevelser og fordybelse, så er Glostrup Bibliotek et oplagt valg. Biblioteket søger altid for at have en masse børnevenlige aktiviteter klar og kører f.eks. bogklubber for unge, viser film, og arrangerer kreative events. Du kan selvfølgelig også bare smutte ind og låne den bog du brænder efter at læse, nu hvor du alligevel er i byen.