Vil have folk til stemmeboksene

Brøndby Kommune vil have flere borgere til at stemme til efterårets kommunalvalg. Arkivfoto: Robert Hendel

Brøndby. Brøndby Kommune vil forsøge at få flere borgere til valgstederne, når der er valg til kommunalbestyrelsen til efteråret. Særlig de unge har det med at blive væk fra stemmeboksene

Af Robert Hendel

Valgdeltagelsen i Brøndby er lav, og derfor ønsker kommunen at øge indsatsen for at få folk til stemmeboksene, når der er kommunalvalg i november.

Ved kommunalvalget i 2017 var stemmeprocenten i Brøndby Kommune 62 procent, mens den på landsplan var knap 71 procent. Derfor vurderer kommunen, at der er brug for en lokal indsats for

at øge synligheden omkring kommunalvalget og få hævet valgdeltagelsen.

Det er særligt de yngre vælgere i kommunen, som ikke sætter krydser på stemmesedlerne. Ved kommunalvalget i 2017 afgav færre end 40 procent af vælgerne mellem 22 og 29 deres stemme, ligesom under halvdelen af vælgerne mellem 19 og 21 år udfyldte en stemmeseddel.

I forvejen har KL i samarbejde med Danske Regioner og Indenrigs- og Boligministeriet som ved tidligere valg søsat en kampagne for at højne valgdeltagelsen i hele landet. Noget af materialet vil blive stillet til rådighed for de enkelte kommuner, eksempelvis plakater og små film, der fortæller om de emner, en kommunalbestyrelse har indflydelse på.

Økonomiudvalget i Brøndby Kommune behandler onsdag sagen, og hvis tommelfingeren bliver vendt opad, skal Kommunalbestyrelsen på det førstkommende møde tage stilling til, om kampagnen skal eksekveres. Det forventes, at kampagnen vil kunne afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme i kommunen.