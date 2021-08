Vi mener også, vi skal sætte tidligt ind

DEBAT.

Af Ricky van Overeem (K), Formand Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk kommune

Læserbrevet er en reaktion på læserbrev fra Betty Chatterjee (R) i sidste uges avis.

Hvis der er noget, jeg brænder for, så er det børne- og unge området. En tidlig indsats er uden tvivl det, der giver den bedste kvalitet på lang sigt for både børn og unge. Derfor bliver jeg også altid rigtig glad når emnet en tidlig indsats bliver rejst, som Betty gør det i sidste uges avis.

Ja, i Vallensbæk har vi fokus på en tidlig indsats, normering og ikke mindst kvaliteten i vores tilbud, derfor har vi også over sommeren ansat hele 11 nye medarbejdere til vores dagtilbud, hvoraf de 10 er pædagoger, ligesom vi er gang med at uddanne tre ansatte til pædagoger.

Så en tryg, udviklende og omsorgsfuld opvækst har absolut den største prioritet.

På folkeskoleområdet har vi naturligvis fokus på kvalitet af undervisningen, og Bettys påstand om, at 24,32 procent af vores undervisere ikke er uddannede passer simpelthen ikke. 90 procnet af vores undervisningstimer gennemføres af en, der har læreruddannelsen eller linjefagskompetencen.

Klassekvotienten er et udtryk for hvor mange elever, der er i en grund klasse, men i Vallensbæk har vi meget fokus på at udvikle årgangsundervisning, så for eksempel tre klasser bliver delt ud på fire hold, og man dermed målretter undervisningen endnu mere alt afhængig af fag, og dermed færre elever i hver enkelt klasse.

Men det vigtigste parameter må i min verden være kvaliteten af udbyttet for eleverne, og her kan man jo oplagt måle på karakterrene, men lige så vigtigt på trivselsmålingerne, hvilket må være det vigtigste.

Her lå Vallensbæk det seneste år med det absolut bedste karaktergennemsnit i forhold til vores nabokommuner. På de nationale trivselsmålinger ligger Vallensbæk også helt i toppen de seneste to år, så jeg synes absolut, at vi har fokus på en tidlig indsats, kvalitet og altid at gøre tingene bedre og bedre fra år til år.