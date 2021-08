Vanvidsbilist solgte gerningsbil

En fotovogn blitzede en 20-årig mand, der kørte 101 km/t i en 50-zone. Arkivfoto: Robert Hendel

Vallensbæk. En 20-årig mand kørte over 100 kilometer i timen på Vallensbækvej og skulle derfor have beslaglagt bilen. På papiret nåede han dog at sælge bilen, inden politiet kunne nå at beslaglægge den. Men det var proforma, mener politiet

Af Jesper Ernst Henriksen

Ifølge anklageskriftet gik det gik alt for stærkt, da en fotovogn blitzede en 20-årig mand fra Ishøj i sin Mercedes C350 TDI stationcar på Vallensbækvej tirsdag den 8. juni kl. 20.36.

Måleapparaterne viste nemlig en hastighed på mindst 101 kilometer i timen, hvor 50 kilometer i timen var tilladt. Når det går over 100 procent for hurtigt, træder reglerne om vanvidsbilisme i kraft, og derfor skal bilen som udgangspunkt konfiskeres. Men det forsøgte den 20-årige ejer ifølge politiets mistanke at undgå. Bilen skiftede nemlig ejer allerede næste dag, hvor en 23-årig mand fra Albertslund blev registreret som ny ejer.

Da politiet undersøgte sagen nærmere, var der flere ting ved ejerskiftet, som fik betjentene til at rynke panden:

– Politiet mistænkte, at bilen i virkeligheden stadig tilhørte den 20-årige fører men var ejerskiftet proforma for at undgå konfiskation, og derfor anmodede vi om en retskendelse til, at politiet kunne beslaglægge bilen med henblik på konfiskation ved en domfældelse, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj, anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

Retten afsagde kendelse om, at politiet kunne beslaglægge bilen, hvorefter den blev efterlyst og indbragt af en patrulje sidst i juni. Anklagemyndigheden har nu rejst tiltale for hastighedsovertrædelsen og lægger op til, at retten dømmer efter skærpelserne for vanvidsbilisme, hvilket kan medføre fængselsstraf og mistet kørekort til føreren samt konfiskation af bilen.

Sagen skal afgøres ved Retten i Glostrup i oktober.