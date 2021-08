Vallensbæks ældre er landets mest tilfredse

De ældre i Vallensbæk er de mest tilfredse i Danmark med de kommunale aktivitetstilbud.

VALLENSBÆK. Borgerne i Vallensbæk Kommune er de mest tilfredse i hele landet, når det kommer til kommunernes aktivitetstilbud til de ældre, viser en ny undersøgelse

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommunes aktiviteter for ældre er til en ren guldmedalje.

I hvert fald hvis du spørger Vallensbæks borgere. Vallensbæk Kommune har nemlig Danmarks mest tilfredse borgere, når det kommer til de aktiviteter, kommunen arrangerer for de ældre. Det viser Danmarks største borgerundersøgelse, Kommunebarometer.

Førstepladsen glæder Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk:

– Det er dejligt, at vi ligger i top. Det er vigtigt, at livet ikke går i stå, når man er ældre, og at man stadig kan give til fællesskabet og være en del af det. Det er et vigtigt budskab at formidle videre til de nye generationer – alle har en ressource, også når man går på pension, siger han.

Årsagen til den høje tilfredshed ligger både hos kommunen og kommunens borgere, mener Henrik Rasmussen. Vallensbæk Kommune har i deres udviklingsstrategi fokus på livskvalitet – derfor er der i det daglige arbejde fokus på, hvordan kommunen kan gøre livet bedre for borgerne, både yngre og ældre.

Men borgerne spiller en lige så stor rolle i succesen – de er nemlig gode til at gøre brug af de kommunale tilbud, at foreslå arrangementer til kommunen og til at arbejde som frivillige for eksempel på Seniorhuset Korsagergård, der lægger hus til senioraktiviteter som billard, kreative værksteder, bordtennis og seniorbio.