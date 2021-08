Undskyld vi har for travlt

DEBAT.

Af Tine Hansen, Rådhusdammen 32, Albertslund

Kære borger i Vallensbæk

Vi vil gerne give dig en undskyldning for de sidste par måneder, hvis vi har været forbi dit hjem.

Hvis vi ikke har fået grinet med dig, som vi plejer under din daglige morgenpleje, eller vi ikke har haft den daglige snak med dig ved vores frokostbesøg.

Hvis vi ikke har formået at få din syge ægtefælle til at falde til ro under vores besøg, eller vi ikke har fået talt med dig om dine bekymringer som pårørende.

Hvis rengøringen er gået endnu hurtigere, end den plejer, og der stadig ligger krummer under spisebordet.

Vi er kede af det. Kede af at gå ud ad din dør med dårlig samvittighed.

Kede af at vi ikke kan give dig den nærhed, som du fortjener.

Kede af at vi har skullet klare samme pleje hurtigere, da der er taget tid fra dit besøg.

Kede af at vi de sidste måneder har været stærkt underbemandede og derfor har skullet løbe endnu hurtigere, end vi plejer.

Vores største ønske er, at vi får mulighed for at kunne være der for dig fuldt ud.

Vi gør opmærksom på, at vi skriver på egne vegne – ikke på vegne af kommunen.

Venlig hilsen nogle af os der arbejder i hjemmeplejen.

Underskrevet af Tine, Esme, Habibe, Hatice, Kresten, Nozha, Cristiana, Karina, Maribel, Rukiye.

Svar 1: Det har været svært at få dækket vagter Af Susanne Ormstrup, Ældrechef i Vallensbæk Kommune Kære medarbejder i hjemmeplejen i Vallensbæk Først og fremmest vil jeg gerne sige jer mange tak for en helt særlig indsats i hjemmeplejen denne sommer. Som det har været beskrevet i medierne,

har det generelt i kommunerne i hovedstadsområdet været en stor udfordring at få dækket vagterne i ældreplejen. Det er vanlig praksis, at der under sommerferien anvendes afløsere fra vikarbureauer – så alle fastansatte medarbejdere kan få en velfortjent sommerferie. Desværre har den manglende vikardækning fra vikarbureauerne medført, at vi også i Vallensbæk hen over sommeren har været udfordret i forhold til at kunne besøge borgerne på samme måde, som vi plejer. I har hjertet med i det, I gør – og situationen har krævet, at I skulle gå på kompromis – idet en anden prioritering af opgaverne i hjemmeplejen pludselig blev nødvendig. For at kunne give borgerne den bedst mulige pleje og omsorg i denne situation har I løbet ekstra stærkt, lagt flere timer end normalt og taget ekstra vagter. Mange tak for det! Ledelsen er lige nu er i gang med en evaluering af udfordringerne denne sommer. Dialog er en af værdierne i Vallensbæk, og jeg vil komme rundt i de forskellige enheder, så vi ansigt til ansigt kan få en snak om situationen, og I kan komme med jeres input til den fremtidige planlægning.