Tak for samtaler om vor tids største velfærdsprojekt: Det gode børneliv

DEBAT.

Af Thomas Skov Andersen, Jørgen Boelskov og Nicolai Ringkjær Skafte, Glostrup Radikale Venstre

For nyligt fremlagde Radikale Venstre et ambitiøst bud på fremtidens folkeskole. En folkeskole, hvor flere børn trives, og hvor de får den grundlæggende faglige ballast, de får brug for senere i livet.

Fremtidens folkeskole er for os at se vor tids største velfærdsprojekt. Og hvis vi vil fremad, så må og skal det være en inddragende proces. Hvis vi lærte noget af folkeskolereformen, så var det, at top-down er en elendig strategi.

Vi tog derfor handsken op, bryggede en kande kaffe og tog i Solvangsparken i Glostrup for at tale med forældre, børn og borgere om det radikale udspil og det gode børneliv mere generelt. Det var utroligt givende, der var flere gode perspektiver og idéer, og så var det ikke mindst opløftende at høre, hvor mange der var enige i det grundlæggende problem: Vi skylder vores børn en bedre barndom og en bedre folkeskole.

Vi skal have en skole for alle. En skole der giver mening og skaber muligheder for den enkelte.

Med færre krav og mere tillid til, at de folk der er i skolen, er de bedste til at indrette en skoledag, der er til størst mulig gavn for børnene.

Vi får ikke rigtige løsninger, hvis vi tilgår problemer på samme måde, som vi altid har gjort. Vi skal turde at tænke nyt.

Tænk hvis vi kunne erstatte kontrol, test og målstyring med tillid, nysgerrighed og virkelighedsnær undervisning? Tænk hvis vi turde investere i de lærere og pædagoger, der skal tage hånd om vores børn?

Tænk hvis vi styrkede lærernes og pædagogernes uddannelser og forbedrede de vilkår, de skal ud til, så vi kunne få flere uddannede voksne til vores børn?

Tænk hvis børns frie tid og leg kunne få mere plads og bedre rammer, så trivsel, fællesskaber og kreativitet kunne blomstre? Og tænk hvis vi kunne vende skolevægring og fravær til trivsel og virkelyst?