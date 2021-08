Taget på næsten fersk gerning: Stjal telefoner og tablets for 320.00 kroner Retten i Glostrup. Foto: Robert Hendel

En 28-årig marokkaner, som er sigtet for to indbrud, blev lørdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Her blev han varetægtsfængslet frem til 31. august. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. En 28-årig mand fra Marokko blev fredag aften snuppet efter et indbrud i Elgiganten på Hovedvejen i Glostrup. Lørdag blev han fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet frem til 31. august

Af Robert Hendel