GLOSTRUP. Fra på mandag og de kommende syv uger kan seniorer blive klogere på forskning indenfor en række områder. Projektet hedder ’Tænkepauser i det fri’, og er en del af det landsdækkende og succesfulde initiativ Hold Hjernen Frisk

Af Jesper Ernst Henriksen

Rigtig mange seniorer gør meget for at holde hjernen frisk. I de kommende uger er der særlige mligheder for det på Glostrup Bibliotek, hvor bibliotekets vidensformidler Kamilla Ane sammen med Aktivitetscenteret står i spidsen for projektet Tænkepauser i det fri.

Det bliver et hold af seniorer, som skal prøver kræfter med en række øvelser og læsning som fremmer og bevarer hjernens funktioner.

Projektet tager udgangspunkt i den lille bogserie ”Tænkepauser” hvor en forsker inden for et emne formidler sin viden på en tilgængelig og spændende måde.

– Jeg vil gerne vise Glostrupborgerne, at viden er for alle – uanset alder, siger Kamilla Ane, som er initiativtager til ’Tænkepauser i det fri’ på Glostrup Bibliotek.

– Til hver gang er der et emne som tager udgangspunkt i en Tænkepause-bog. Vi starter hver mødegang ud med at læse et uddrag fra bogen og bagefter skal vi ’afprøve’ emnet på egen krop, siger Kamilla Ane.

Kamilla Ane har lagt et spændende program med massere af gæster, som skal hjælpe deltagerne med at sanse de forskellige emner. For eksempel kommer der en Latterpræsident til gangen om humor og til gangen om ro kommer der en yogalærer, som skal vise deltagerne, hvordan man vender sin opmærksomhed indad og frafiltrerer ydre støj.

Forløbet er en del af den større satsning Hold Hjernen Frisk, der er støttet af Nordea Fonden og er udviklet og understøttet af DGI, Københavns Universitet og Slots- og Kulturstyrelsen.

En del af Hold Hjernen Frisk er det såkaldte Smart Training, der er træning til hjernen. Træningen indeholder elementer, der kan være med til at forbedre hukommelse, koncentration, opmærksomhed, balance og koordination. Ligesom kroppen, kan du holde hjernen i gang ved at give den nye udfordringer, der kræver koncentration og fokus. Den slags træning vil der også være på Tænkepauser i det fri.