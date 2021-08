Swingende sensommerkoncert

The Antonelli Orchestra er kendt fra Vild med dans.

VALLENSBÆK. Endelig kunne Vallensbæks borgere igen mødes under åben himlen til en forrygende koncertoplevelse

Af Jesper Ernst Henriksen

I to år har borgerne i Vallensbæk ikke haft mulighed for at nyde de populære Gadekærskoncerter, hvor kirkekoret synger sammen med store musicalstjerner. På grund af corona har koret nemlig ikke haft mulighed for at øve. Men som et fornemt alternativ kunne borgerne torsdag aften opleve en swingende koncert med det populære underholdningsband The Antonelli Orchestra, der er kendt fra TV2-programmet ’Vild med dans’.

Borgmester Henrik Rasmussen bød publikum og orkesteret velkommen, og så var der ellers gang i den fra start til slut med sangnumre for enhver smag – lige fra Otto Brandenburg til David Bowie. Efter halvanden times intens koncert sluttede The Antonelli Orchestra af med ”Love Is In The Air”, og på publikums stående opfordring spillede de et ekstranummer; twist-nummeret fra ’Pulp Fiction’, og publikum kvitterede med at twiste med på bedste vis.

Traditionen tro kunne publikum forsyne sig med drikkevarer, popcorn og grillede pølser fra boderne som Lions Vallensbæk og KFUM-spejderne Strandboerne havde sat op. Sensommerkoncerten var arrangeret af Vallensbæk Kommune i samarbejde med Vallensbæk og Hellig Trekongers Kirkes Menighedspleje.