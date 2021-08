Sushi er den perfekte ret til den moderne kvinde, som ofte er på farten

SPONSORERET INDHOLD: Sushi er måske ikke frisk og moderne på samme måde, som retten var i begyndelsen af dette årtusinde, men den japanske spise har aldrig været mere relevant, at den er nu.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sushi passer perfekt til den moderne forretningskvinde, der altid er på farten. Hvor end du befinder dig, hvad end du laver, og hvor travlt du har, så er sushi det helt rigtige valg, når der skal mad på bordet – og så findes der masser af forskellige varianter.

Besøg Hungry.dk, og læs mere om de mange muligheder, som sushi tilbyder dig.

Sushi er sundt – og så smager det godt

Der er ikke noget underligt i, at sushi hører til blandt danskernes favoritretter. Den japanske ret er både sund, velsmagende og nem at tage med sig på farten. Sushien bliver endda serveret i mundrette stykker, så du – helt uden besvær – kan spise retten alle steder, og det er perfekt for dig, som lever et travlt liv.

Sushiens popularitet hænger i høj grad sammen med, at retten er sund. Frisk fisk, knasende grøntsager og veltilberedt ris giver dig den næring, du har brug for, og samtidig giver retten dig den helt rigtige mæthedsfornemmelse.

De mange varianter: Sushi er en ret, du ikke bliver træt af

Der er også andre årsager til, at sushi er en populær ret hos danskerne. Der findes en lang række forskellige sushivarianter, som gør, at du let kan sammensætte en sushimenu, som ikke ligner den, du fik sidst.

Sushi kommer ofte sammen med en sideret, og hvad end du er til dampede edamamebønner, frisk tangsalat eller dybstegte forårsruller, så findes der en ’side dish’ for dig.

På samme måde kommer selve sushien i mange forskellige varianter: Der findes blandt andet sushi med laks, tun, krabbe, rejer og kylling, og der findes også vegetariske sushivarianter med agurk og avocado.

Sushirullerne er sammensat på mange forskellige måder, og hvis du hverken har prøvet en hosomaki-, en uromaki-, en futomaki- eller kaburimakirulle endnu, så har du noget at glæde dig til.

Udbringning eller selvhent: Med sushi er det nemt

Nu handler det bare om at finde den sushirestaurant, du kan lide. Og så er der spørgsmålet om timing: Skal maden bringes til dig, eller vil du hente den selv? Med sushi bestemmer du helt selv, for maden er kold, når den bliver serveret. Med sushi kan du gøre en travl hverdag lidt lækrere. Velbekomme.