Spejderjubilæum bliver mere festligt

Kenneth Hoffmann er glad for at kunne tilbyde ekstra aktiviteter til børn på lørdag.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Bankoforening har doneret en del af sit overskud til KFUM-spejderne Strandboerne. Det betyder, at spejdernes 75 års jubilæum på lørdag kan krydres med ekstra aktiviteter især til børnene

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Banko yder hvert år et tilskud på 10.000 kroner til et velgørende formål med henblik på at gøre gavn i det lokale foreningsarbejde med fokus på børn og unge. Bankoforeningens aktiviteter giver overskud hvert år, og det er en del af foreningens målsætning, at disse penge anvendes til noget ekstraordinært godt i kommunens foreningsliv. De enkelte tilskudsmodtagere bestemmer dog selv, hvad donationen går til.

I år har Strandboerne valgt at bruge tilskuddet til ekstra børneaktiviteter, når de fejrer jubilæum på lørdag den 28. august ved hytten Mosebo på Rendsagervej.

– Det er helt fantastisk, og vi får nu råd til blandt andet at leje et par hoppeborge, som ellers ikke havde været muligt. I vores daglige foreningsarbejde med børnene er der fokus på andre ting og værdier, så det her bliver ren luksus til glæde for både vores egne spejderbørn og alle andre børn, der kommer på lørdag. Vi er utrolig taknemmelige for, at Bankoforeningen har tænkt på os, siger bestyrelsesmedlem og jubilæumsarrangør Kenneth Hoffmann, som tilføjer, at spejdergruppen Strandboerne værdsætter samarbejdet med både kommunen og de øvrige foreninger meget højt.

Vallensbæk Bankoforening kunne på grund af coronasituationen ikke overdrage donationen i sidste sæson. Foreningen glæder sig meget til at åbne dørene igen til en ny og normal sæson den 12. september på Egholmskolen.