Skolestart med kø ved håndvasken

Eleverne blev budt velkommen med en flagallé. Foto: Robert Hendel

Brøndby. I denne uge begynder et nyt skoleår i Brøndby. Det betyder samtidig en masse nye elever. I Brøndbyvester blev 0. klasserne budt velkommen tirsdag morgen ad flere omgange

Af Robert Hendel

I skolegården på Brøndbyvester Skole er der tirsdag morgen pyntet op med røde og hvide dannebrogsflag.

Anledningen er allerførste skoledag for 100 nye elever på skolen. De møder dog ikke op på én gang. I stedet har skoleledelsen valgt, at de nye elever kommer ind på skolen ad fire omgange, én for hver ny 0. klasse.

– Der er nærmest stjerner i børnenes øjne, mens forældrene har tårer i øjnene. Vi nøjes ikke med at byde velkommen i dag, men til et samarbejde i de kommende 10 år, siger Joachim Kjøllberg, der er skoleleder på Brøndbyvester Skole.

Han kalder dagen for en glædens dag.

– Det er rart hvert år at byde nye 0. klasser velkommen. Jeg ser både en glæde, men også en forventning hos forældrene om, hvad vi som skole kan præstere, siger skolelederen og henviser til det kommende forældresamarbejde.

Vemodigt

De første elever bliver taget imod klokken 8.30 tirsdag morgen. Her står elever fra første klasse klar og vifter med flag, mens de nye elever på skolen passerede igennem.

En af eleverne, der har sin allerførste skoledag, er Noah Negendahl på seks år. Han har glædet sig til at begynde i 0.A.

Hvad der skal ske, ved han dog ikke, men han er spændt. Det samme er hans forældre Thomas og Mette.

– Det er også lidt vemodigt. Det er jo sidste gang, vi sender et barn i skole, og han skal være der i størstedelen af sine vågne timer. Så det er mange timer, at andre mennesker skal være sammen med ens barn, forklarer Mette Negendahl.

Netop fordi de har prøvet det før, har de gjort sig nogle erfaringer. Alligevel er det ikke det samme, fordi børn er forskellige.

– Jeg er dog sikker på, at der er gode voksne omkring dem, så det skal nok gå, siger Thomas Negendahl.

Forældrene får ikke lov til at komme med ind i klasselokalet. De må derfor vente udenfor, mens skolens nyeste elever får instruktioner af de voksne på skolen.

– Det handler måske også om, at vi forældre skal lære at give lidt mere slip på børnene, og måske er det en meget fin måde at gøre det på, at børnene forlader os i et par timer, siger Mette Negendahl.

Kø ved håndvasken

I klasselokalet står børnene i kø for at vaske hænder.

– Det bliver en fast rutine hver dag i resten af deres skoletid, at der er kø ved håndvasken, siger Joachim Kjøllberg.

Ifølge skolelederen skal børnene vænne sig til en skoledag med corona.

– Derfor er det godt, at vi husker de dyder, som vi har haft i coronaperioden. Det gælder for eksempel god håndhygiejne, at nyse i albuen og kun komme i skole, når vi er raske, siger han, inden han går ud i skolegården for at tage imod det næste hold nye elever.

Imens vasker børnene i 0. A hænder og forsøger at finde deres pladser. På hvert bord er der sat et navneskilt, en juice og et æble.

Noah Negendahl finder hurtigt sin plads. Han ved stadigvæk ikke helt, hvad han er gået ind til, men det kommer med tiden, tror hans forældre.

– Forhåbentligt får han en masse nye kammerater. Man bruger jo blandt andet 0. klasse til, at børnene får skabt nogle nye relationer, siger Mette Negendahl.

De regner med, at få en træt, men også en glad dreng hjem senere.

– Skoledagene er blevet lidt længere, end de var for et par sæsoner siden, da vi selv gik i skole, siger Thomas Negendahl.