Skolestart er stadig stort

Eleverne blev budt velkommen med en lang flagallé. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Første skoledag for de nye 0. klasser på Søndervangskolen var en helt særlig dag, selvom børnene har været på skolen i månedsvis. Dagen bliver derfor stadig markeret som en helt særlig dag sammen med forældrene

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag morgen var det endelig tid til at starte i skole for de nye 0. klasser på Søndervangskolen. Børnene mødte deres venner i skolegården og viste stolt deres nye skoletasker frem. En af dem var Malthe, der har fået en fin skoletaske med mulighed for at skifte badges. Bag på tasken hænger derfor en lille ekstra taske, hvor der ligger ekstra badges.

Malthe har glædet sig til at starte i skole.

– Jeg skal gå i klasse nede under min storebror, fortæller han.

Han står i skolegården sammen med sine forældre, der også har set frem til den store dag.

– Min mor har givet mig fint tøj på, fortæller Malthe.

Slut på ferien

Inden i den store gymnastiksal bød afdelingsskoleleder Rene Svendsen velkommen til elever og forældre. Han startede med at tale direkte til eleverne.

– Vi kender alle sammen Pippi Langstrømpe. Pippi Langstrømpe er lidt anderledes, hun bor alene, hendes far er væk, hun er rig. Men der er også noget andet, der er anderledes. Hun har nogle gode kammerater, der hedder Tommy og Annika. Tommy og Annika går i skole, det gør Pippi ikke. Det er hun træt af, for så har hun ikke nogen ferier. Hun har jo sådan set ferie hele året. I har lige haft ferie og nu vil I i skole, og det vil I, gætter jeg på, fordi det er rart at være sammen med mange mennesker hver dag og at lære noget. Det er jeg sikker på, at vi godt kan finde ud af på Søndervangskolen, sagde han til børnene.

De har de seneste fire måneder gået i SFO i lokaler, der ligger i tilknytning til skolen. De skal nu lære den store skole at kende.

– Det kan godt være svært at starte i skole. I kender SFO’en, nu skal I til at kende hele skolen. Det kan godt være svært. Jeg kunne også godt se på nogle af jer, der kom ind ad døren, at det ikke var en helt almindelig dag. Der er rigtig god hjælp at få. Der er nogle voksne i hver klasse, som er der for at hjælpe jer. Så hvis der er noget, I er i tvivl om, så spørg dem. Hvis man er i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad man må og ikke må, så spørg nogle af dem, der går på skolen i forvejen, de har prøvet det før.