Skal besejre en af Europas mest forhadte klubber

For halvandet år siden var der rygter om, at Red Bull ville købe Brøndby IF, og det faldt ikke i god jord hos klubbens fans. Onsdag får de mulighed for at lufte deres utilfredshed med energidrik-koncernen, når Brøndby IF tager imod FC Red Bull Salzburg i kvalifikationen til Champions Leagues gruppespil. Foto: Robert Hendel

SPORT. Når Brøndby IF’s danske mestre onsdag aften tager imod Red Bull Salzburg i kvalifikationen til Champions League, vil gæsterne formentligt ikke blive budt varmt velkommen af hjemmeholdets tilskuere. Klubbens ejere står for alt det, som fansene hader ved moderne fodbold

Af Robert Hendel

For første gang i 16 år har Brøndby IF’s fodboldherrer mulighed for at kvalificere sig til gruppespillet i Champions League.

Det kræver dog, at mesterholdet fra Vestegnen onsdag aften kan slå de østrigske mestre fra FC Red Bull Salzburg, som vandt det første opgør i Østrig med 2-1.

Brøndbys modstander er ejet af den verdensomspændende energidrik-producent Red Bull, og ejerskabet er en skrækhistorie blandt fodboldfans.

For 15 år siden købte Red Bull sig ind i den østrigske klub SV Austria Salzburg, og fire år skød energidrik-imperiet penge i den lille klub SSV Markranstädt, som holdt til 11 kilometer sydvest for Leipzig i det gamle Østtyskland.

Begge klubber nyder stor succes i deres respektive ligaer. De spiller attraktiv fodbold og især Brøndbys modstander høster titler som aldrig før, hvor det er blevet til otte østrigske mesterskaber i træk. Alligevel er klubberne blevet hadeobjekt nummer ét blandt stort set alle andre klubbers fans – ikke blot i Tyskland og Østrig, men i hele Europa.

Attentat på historien

SV Austria Salzburg var frem til 6. april 2005 en fodboldklub som så mange andre. Siden er alting blevet vendt på hovedet i byen, hvor Mozart er født.

Inden da havde klubben vundet tre ligatitler. Siden 2005 er det imidlertid blevet til 11 østrigske mesterskaber, heriblandt de seneste otte sæsoner i træk. Det skyldes især indtoget fra Red Bull, som har skudt millioner af kroner i klubben. Alting har dog en pris, og det er ikke kun på det sportslige plan, at Red Bull har sat sit aftryk i klubben, som efter overtagelsen ændrede navn til Red Bull Salzburg.

Det er set før, at østrigske klubber ændrer navn på grund af en sponsor. Austria Salzburg skiftede i 1978 navn til SV Casino Salzburg, og i 1997 hed klubben SV Wüstenrot Salzburg.

Med tilgangen af Red Bull var det dog ikke kun navnet, som blev ændret. Den velkendte røde tyr blev inkorporeret i klubbens logo, og farven på klubdragten blev ændret fra lilla-hvid til rød-hvid. Samtidig skiftede hjemmebanen navn til Red Bull Arena, og den nye klubledelse forsøgte at ændre året, klubben blev stiftet, fra 1933 til 2005. Det satte det østrigske fodboldforbund dog en stopper for.

De mange radikale ændringer og forsøget på at slette historien har fået en stor del af klubbens fans til at smutte for at starte en ny klub i protest mod energidrik-gigantens indtog. For mange fodboldfans betyder fællesskabet og klubtraditionerne langt mere end titler.

Modsætninger mødes

Fans i fodboldens verden har for længst erkendt, at pengene er kommet for at blive, og de er formentligt også villige til acceptere det, så længe pengene primært er til gavn for sporten. Det er dog ikke tilfældet med Red Bull. Derfor var der også massive protester i Brøndby, da der gik rygter om, at energidrikimperiet ville købe sig ind i vestegnsklubben for halvandet år siden.

For fodboldfans i det meste af verden står Red Bull i skarp kontrast til fællesskab og traditioner. Energidrikkoncernen er blevet symbolet på alt det, som fansene frygter og hader allermest ved fodbold. I deres øjne er Red Bulls indtog i fodboldens verden udelukkende sket for at styrke kerneforretningen, og det går ud over fodbolden og klubbens identitet, som det er set i blandt andet Tyskland og Østrig.

Når spillerne fra FC Red Bull Salzburg onsdag aften betræder græsset på Brøndby Stadion, kan de derfor med stor sandsynlighed se frem til alt andet end en varm velkomst fra hjemmeholdets fans.

Opgøret er ikke kun et en duel om en plads i Champions League-gruppespillet, det er også et møde mellem modsætninger. Det er den traditionelle fodboldklub mod det sjæleløse forretningsprojekt.