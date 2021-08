Simone er talent indenfor velfærd

Simone Ryberg fik blomster af Formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, Lisa Ward. Derudover blev hun hyldet af Kristina Tugsen, der er daglig leder for Simone og Mette Thuesen, der er overordnet leder. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Simone Ryberg, der er social- og sundhedsassistent på Ældrecenter Dalvangen, er kåret til én af Danmarks 100 største vvelfærdstalenter af FOA Ungdom og PenSam. Hun er glad for at være sammen med beboerne og høre deres historier

Af Jesper Ernst Henriksen

Kort før sommerferien udpegede PenSam, der er pensionsselskab for medlemmer af FOA og FOA Ungdom i fællesskab 100 velfærdstalenter på op til 35 år primært indenfor områderne social- og sundhed og pædagogik.

– I udpegelsen af de unge talenter har vi sat ansigt på nogle af de velfærdshelte, som er så vigtige for vores fælles velfærdssamfund, men lige så vigtige er de mange tusinde af deres kolleger, som også hver dag går på arbejde og løfter de opgaver, vi og vores kære alle på et eller andet tidspunkt får brug for, og som derfor alle fortjener vores taknemmelighed og hyldest, skriver Torsten Fels, administrerende direktør i PenSam i indledningen til de 100 talenter.

Glad for beboerne

En af de 100 talenter er 25-årige Simone Ryberg, der er Social- og Sundhedsassistent på Ældrecenter Dalvangen.

– Simone har kun været på afdelingen i nogle måneder, og hun har allerede vist, at hun har en meget høj faglighed, som hun gerne deler med sine kollegaer. Simone er altid i godt humør og er en meget smilende og venlig pige, som er vellidt af både beboere og personale. Simone har desuden vundet regionsmesterskaberne i Skills, og været finalist i DM i Skills, det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Hvis nogen har fortjent titlen som Velfærdstalent, så er det helt klart Simone, skriver Simoens leder Mette Thuesen i sin indstilling.

For hende er Simone en rigtig god medarbejder:

– Hun er noget ud over det sædvanlige. Hvis man har nogle ting, der skal ordnes, så sørger hun for, at det bliver ordnet. Hun er altid til at snakke med, hun

gør en ekstra indsats for både beboerne og hendes kollegaer, siger Mette Thuesen.

Uddannelsen til og arbejdet som social- og sundhedsasistent passer rigtig godt for Simone Ryberg.

– Jeg har altid vidst, jeg gerne ville arbejde med mennesker, og jeg synes, det er et spændende fag. Jeg kender det fra mine forældre, der også er indenfor faget. Så det lå meget naturligt at vælge den her vej. Jeg har ikke altid været den mest boglige, så det med at komme ud i praktikker og bruge hænderne og kroppen, det synes jeg er rart, siger hun.

Ud over at være populær bladt kollegaerne, er hun det også blandt beboerne på Ældrecenter Hvissinge.

– Beboerne er meget glade for hende. De siger, hun er en sød og smilende pige og dygtig. Det gør, at deres dagligdag bliver til at holde ud, når der er nogen, der gider dem. Og det gør Simone, siger Mette Thuesen.

Simone Ryberg synes også selv, hun får noget ud af at være sammen med beboerne.

– Jeg synes, det er rart at have en samtale med dem. Der er jo en aldersforskel, så jeg kan høre lidt om deres liv og gøre dem glade, siger hun.