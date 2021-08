Samtale om sammenholdet blandt frivillige

Stinna Mortensen og Finn Nikolajsen taler om fællesskabet blandt de frivillige i Vallensbæk.

VALLENSBÆK. I Vallensbæk er der mange ildsjæle, der er aktive og engagerede i frivilligt arbejde. Det sættes der fokus på i tredje afsnit af podcasten ’Samtaler om Vallensbæk’

Af Jesper Ernst Henriksen

Stinna Mortensen og Finn Nikolajsen tager plads foran mikrofonerne ved bordet i det lille studie på Vallensbæk Rådhus. Overfor dem sidder borgmester Henrik Rasmussen klar med en række spørgsmål, der skal sætte samtalen i gang i tredje afsnit af podcasten ’Samtaler om Vallensbæk’. En samtale med et vigtigt omdrejningspunkt; frivillige og ildsjæle i Vallensbæk Kommune.

Stinna og Finn er begge en stor del foreningslivet i Vallensbæk; Stinna er frivillig hos Natteravnene i Vallensbæk, mens Finn er frivillig formand hos Vallensbæk Håndbold.

Kopperne fyldes op med kaffe, og snakken går. Det er ikke svært at holde en samtale kørende, når man snakker om noget, man brænder for. Og det er tydeligt fra start, at Stinna og Finn er ildsjæle, der i den grad brænder for deres frivillige liv.

– Der er et fantastisk fællesskab, når man er frivillig. Det er et sammenhold, som jeg aldrig har fundet andre steder. Og så har jeg altid sagt: At være træner for et håndboldungdomshold er den bedste uddannelse i hele verden, siger Finn Nikolajsen under samtalen.

De engagerede ildsjæle

Hvordan er det egentlig at være en ildsjæl og arbejde som frivillig i Vallensbæk? Det svarer Stinna og Finn på i podcastens tredje afsnit: ’De engagerede ildsjæle’. De deler deres historier om at være frivillige og giver gode råd til andre, der gerne vil springe ud i livet som frivillig.

– Hos os i Natteravnene er der en holdning om, at hvis man har lyst til at være Natteravn, er man ikke forpligtet til at gå en tur hver uge eller hver måned, men i stedet det man har lyst til. Og der er plads til alle. Vi skal gå tre sammen, og det er vores drøm, at vi kan komme ud at gå endnu flere ture – det hænger på os 20, der er her i dag. Jeg synes, det er fantastisk at komme ud at gå – det giver så meget igen. Det ville jeg ikke undvære, fortæller Stinna i afsnittet for at give et indblik i, hvordan det er at være frivillig hos Natteravnene i Vallensbæk.