Otte danmarksmestre på vandski

Slalom-konkurrencen på Vandski giver nogle store sprøjt. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

Sport. Vallensbæk Vandski Klub kom hjem fra Danmarksmesterskaberne i vandski i Rødekro med i alt 21 medaljer, hvoraf otte var af guld

Af Jesper Ernst Henriksen

Det gik rigtig godt for Vallensbæk Vandskiklub, da de forrige uge var til DM i Rødekro.

– Det var ikke så godt et DM rent vejrmæssigt, de første to dage blæste det og de sidste to dage regnede det, men der var god opbakning fra Vallensbæk, siger Stina Klingenberg-Petersen, formand for Vallensbæk Vandskiklub.

I vandski konkurrerer man i tre forskellige discipliner. Slalom, hvor det gælder om at komme rundt om nogle bøjer. Bådens hastighed og linens længde er afgørende for antallet af

point. Trick, hvor vandskiløberen på en tur frem og tilbage på søen skal lave så mange forskellige tricks som muligt. Hvert korrekt udført trick giver et forudbestemt antal point. Hop, hvor hver hopper har tre forsøg og det længste hop vinder.

De første to dage blev der konkurreret i aldersgrupper. Her hentede Vallensbæk Vandskiklub i alt 16 medaljer heraf syv af guld.

De sidste dage var den åbne kategori, der kan betegnes som et DM for voksne, men hvor de både unge og lidt ældre også kan kæmpe med om medaljer. Her stod Vallensbæk Vandskiklub stærkt i konkurrencen for kvinder. Her tog klubben nemlig både guld, sølv og bronze, mens der også var en medalje i slalom for mænd og en i trick for kvinder.

I klubben er formanden meget godt tilfreds med at komme hjem fra DM med i alt 21 medaljer.

– Det var da meget godt gået, det er vi meget tilfredse med. Det var dejligt, at så mange medlemmer tog turen til Rødekro. Det er jo altid nemmere at stille op, når vi holder DM på hjemmebane, siger Stina Klingenberg-Petersen.

På hjemmebane i Vallensbæk findes nogle af Danmarks bedste forhold for vandskiløbere, og der er ledig kapacitet på søen.

– Det er ikke en helt vidt kendt sport i Danmark, men vi har en god klub med nogle gode ungdomshold og nogle gode træningsforhold. Så vi håber, at nogle vil komme ned til en prøvetur, siger Stina Klingenberg-Petersen.