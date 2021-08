Nyt valgforbund

Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten i Glostrup har indgået valgforbund frem mod kommunalvalget i november. Det er et teknisk valgforbund, men mellem partier, der deler mange holdninger, siger de selv

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag den 17. august blev Radikale Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti enige om at indgå i et valgforbund gældende for kommunalvalget i november 2021.

Valgforbundet er en ny konstellation i forhold til valget for fire år siden, hvor SF og Enhedslisten var i valgforbund med Alternativet, der endnu ikke har meldt ud, at de stiller op til valget i Glostrup.

Radikale Venstre var i valgforbund med Det konservative Folkeparti, der har indgået valgforbund med Nye Borgerlige.

Der er tale om et såkaldt teknisk valgforbund, hvor de tre partier ikke forpligter hinanden på politiske projekter, men alene fordeler ”overskydende” stemmer mellem sig for at opnå størst mulig repræsentation i kommunalbestyrelsen.

– Selvom der alene er tale om et teknisk valgforbund, er der en lang række politikområder, som de tre partier har meget ens holdninger til, og som vi forhåbentligt kan være med til at realisere i fællesskab til gavn og glæde for byens befolkning, udtaler Henrik Lund, formand og spidskandidat for SF.

Thomas Skov Andersen, formand for Radikale Venstre, tilføjer:

– Særligt omkring Glostrup Skole kan vi se en lang række fælles ønsker for skolens udvikling, og vi håber meget, at vi sammen med SF og Enhedslisten kan bidrage til en positiv udvikling af byens skole.

Kirstina Tranberg, der er Enhedslistens nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, supplerer:

– Vi har et stort ønske om at gøre Glostrup til Vestegnens grønneste kommune, et ønske vi kan finde genklang om hos såvel SF som Radikale Venstre. Enhedslisten ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i en god tone og ordentligt dialog med såvel valgforbundets partier som de øvrige partier, som der i øvrigt måtte få sæde i kommunalbestyrelsen.