Nostalgisk gensyn i en god sags tjeneste

Daniel Agger var en af initiativtagerne til velgørenhedskampen. Foto: Robert Hendel

SPORT. Mandag aften var stjerneparaden kolossal, da Brøndby IF Legends og Superliga Allstars spillede velgørenhedskamp på Brøndby Stadion, som kastede en halv million kroner af sig til Læger uden Grænser. Opgøret vandt de blå og gule legender

Af Robert Hendel

Velgørenhedskampen under navnet ’Fodbold mod corona’ blev mandag aften spillet på Brøndby Stadion.

Her løb adskillige legender fra Brøndby IF og en række andre Superliga-klubber på banen for at støtte organisationen Læger uden Grænser.

Opgøret blev til på initiativ af de to tidligere Brøndby-koryfæer Daniel Agger og Thomas Kahlenberg i foråret 2020, og det skulle spilles, så snart der ikke længere var et krav om afstand på de danske fodboldstadioner. Afstandskravet ophørte søndag, og derfor kunne tilskuerne allerede mandag få et nostalgisk gensyn med nogle af de største stjerner i Brøndby IF’s og Superligaens historie.

Kampen endte 5-3 til Brøndby IF Legends på mål af Ruben Bagger, Johan Elmander og Michael Krohn-Dehli.