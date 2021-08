Noget positivt

DEBAT.

Af Søren Axel Vendelbo, Vesterleds Alle 12, Brøndby

Jeg var alene i min et-værelses lejlighed som sædvanligt. Klokken var fire om morgenen. Havde hørt lidt musik i radioen og spist en portion havregryn med mælk og sukker. Besluttede til sidst at gå en tur.

Udenfor regnede det lidt. Overalt på hustagene sad solsortene og sang. Det føltes uendeligt smukt. Aldrig havde jeg været så glad. Dette var simpelthen paradis. Gårsdagens ubehageligheder var med ét glemt.

Jeg tænkte, at nu var den lange vinter ved at være forbi, og foråret på vej. Da jeg kom hjem, lavede jeg mig et par kopper the og spiste et par kiks.

Kvart over syv cyklede jeg på arbejde på det beskyttede værksted som sædvanligt.