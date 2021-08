Nærheden skal tilbage i folkeskolen

Søren Wiborg er spidskandidat for Socialdemokratiet til Vallensbæk Kommunalbestyrelse. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S), Spidskandidat for Socialdemokratiet til Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Det er gennem vores skoler, daginstitutioner m.v., at velfærdssamfundet bliver grundlagt. Men noget er galt, og det kan vi rette op på lokalt.

Socialdemokratiet vil have den traditionelle skoleleder tilbage. Distriktsledelse giver ikke mening, når elever og forældre ikke kan få svar på for eksempel mobbeproblematikker, når de ikke kan se handling bag ordene.

Distriktslederen skal have fokus på meget mere end skolen. Elever, forældre og personale er derfor i realiteten overladt til en afdelingsleder uden reelt ansvar og uden de nødvendige kompetencer og handlerum.

Socialdemokratiet vil have nærheden tilbage. Skolen skal ledes af en skoleleder, daginstitutionen af en daginstitutionsleder, ansvaret skal tilbage til der, hvor det hører hjemme. For fortsat at sikre gode overgange mellem institutionerne, tilrettelægges faste møder imellem skolelederne og daginstitutionslederne.

I stedet for de mange procesregler og dokumentationskrav skal vi vise tillid til kommunens ansatte og deres faglighed. Ledere og medarbejdere skal have lov til at lægge skemaerne fra sig, bruge deres faglige dømmekraft og fokusere på de mennesker, det handler om. Mennesker før systemer. Det vil skabe bedre velfærd, stærkere sammenhæng og højere kvalitet for borgerne.

Socialdemokratiet vil ligeledes nedlægge stillingen som Børne- og Ungechef. Vi tror, at hvis de lokale ledelser skal tage mere ansvar – skal de have det først. Kompetencen fra børne- og ungechefen tilfalder skolelederne, daginstitutionslederne og i sidste ende den ansvarlige direktør.

Vi vil sørge for at Børne- og Ungeforvaltningen er til for brugerne og ikke omvendt.