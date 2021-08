Lyt til ildsjælene – red Store Vejleå

Debat

Af Christian Skou Larsen (SF) Spidskandidat til kommunalvalget for SF i Vallensbæk

Vi er i kommunerne Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj og Albertslund så heldige at have den fantastiske Store Vejleå. Desværre er sagen den, at åens naturlige liv gennem mange år er blevet tilsidesat, da den har fungeret som vandafledningssystem. Det skal slutte nu.

Store Vejleå er en del af den fantastiske natur, vi har på Vestegnen, og den skal vi selvfølgelig værne om. Adskillige ildsjæle, heriblandt frivillige i foreningerne Naturgruppen, Arbejdsgruppen for Store Vejleå under Friluftsrådet og I/S Vallensbæk Mose, har længe kæmpet denne kamp, og nu tager vi i SF bolden op politisk. Vi er derfor fire SF’ere (udover undertegnede er det initiativtager Vivi Nør Jacobsen (SF Albertslund), Özdes Durukan (SF Høje Taastrup) og Sami Deniz (SF Ishøj)), som nu slår et slag for at redde Store Vejleås dyreliv. Vi bør fra politisk side støtte op om de frivillige ildsjæle, der længe har kæmpet denne kamp.

Da det for årtier tilbage blev besluttet, at Store Vejleå skulle bruges som vandafledningssystem, var dette i mangel af bedre løsninger. Situation i dag er en anden, og det kan sagtens lade sig gøre at aflede spildevand på andre måder end gennem en å. Derfor er der ingen god grund til at fastholde de afspærringer, som forhindrer dyrelivet i at folde sig ud.

Naturlivet er vigtigt af flere årsager. Det er godt for biodiversitet, ligesom det er en stor del af klimakampen. Og så må jeg helt personligt sige, at den utæmmede natur for mig er en de helt centrale grunde til, jeg har valgt at bo i Vallensbæk frem for i en storby. Ildsjælene har kæmpet for Store Vejleå gennem en lang periode. Lad os nu belønne dette arbejde. Vestegnen og dets dyreliv fortjener en vild Store Vejleå.