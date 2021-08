DEBAT.

Af Inge Højmark Pedersen, Stadionvej 103, 1.tv, Glostrup

Det er desværre blevet en mere ubekendt faktor i dag i mange henseender. Den måde vi taler sammen på, og netop uden at jokke ind over en personlig grænse. Og hvad ligger der så i begrebet at konversere? Det vil nok for nogen være et mere flydende begreb og ikke altid lige let at gribe an. For det kræver lidt mere indhold og substans, end blot lige at tale om vejret, hvis samtalen skal vare mere end to minutter, så man er nødt til at have lidt at diske op med på forhånd for eksempel fra nyheder, samfundet, egne interesser, oplevelser eller evt. budskab.

Men helt generelt handler det om at kunne tale om alt, der ikke lige handler om det mere personlige – så ingen direkte spørgsmål som; Holder du fri i dag? Eller hvad skal I så lave i weekenden? Hvor gammel er du? Osv.

Det vil man selvfølgelig sagtens kunne spørge hinanden om i en tættere relation, men ikke helt generelt. Der må man vælge de mere neutrale emner eller vente lidt til den anden kommer ind på noget mere personligt om sig selv.

Det skal selvfølgelig være en flydende samtale, men med en klar bevidsthed om strukturen. Og den bevidsthed er det langt fra alle der har. Det kan man også til tider opleve i de liberale erhverv som for eksempel frisør, div. behandlere m.v.

Nogle kender kunsten, andre ikke – og så kan det godt blive virkelig ukomfortabelt. Nærgående, nysgerrige spørgsmål frabedes, det siger man jo ikke lige, når man sætter sig i stolen til en behandling – men det kan man næsten blive nødt til, når modparten ikke kender grænsen. Og alligevel gør man det jo ikke, for netop ikke at støde den anden.

Så derfor er det helt nødvendigt at oplyse mere konkret om kunsten at konversere. Det vil gøre det lidt nemmere.