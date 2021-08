Kom til at sætte ild til to biler under indkøbstur

En 29-årig mand blev fredag idømt anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap efter at have sat ild til to biler i Brøndbyvester. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Ved hjælp af nogle tændstikker fik en 29-årig mand med funktionsnedsættelse sat ild til to biler i et industrikvarter i Brøndbyvester. Det kom frem ved Retten i Glostrup, hvor manden blev dømt til anbringelse på en institution

Af Robert Hendel

For en nu 29-årig mand fra Brøndby endte en indkøbstur for godt to år siden med to brændende biler i et industrikvarter i Brøndbyvester.

Det forklarede han ved Retten i Glostrup, hvor han fredag eftermiddag sad tiltalt for brandstiftelse. Manden, der til daglig bor på et botilbud for voksne mennesker med funktionsnedsættelse, havde købt ind til en grillfest, og på vejen tilbage passerede han en bil uden nummerplader.

Han forsøgte i flere forsøg at få ild i nogle tændstikker, han havde købt, hvilket endte med at antænde de to biler, som han sad anklaget for at have sat i brand.

Sagen var en ren tilståelsessag, men hvorfor den tiltalte havde tændstikker på sig, vidste han ikke, forklarede han i retten. Her blev han kendt skyldig i brandstiftelse, men går fri for almindelig straf og skal i stedet anbringes på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Den 29-årige mand accepterede dommen og fik desuden konfiskeret tændstikæske og tændstikker.