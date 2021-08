Klar med ny placering til Kravlegården

Kravlegården ligger lige nu i ruiner. Det ærgrer brugerne, der føler, at kommunen arbejder for langsomt med at finde en ny placering til værestedet. Foto: Per Kleveland

Kravlegården blev i juni jævnet med jorden. Nu har kommunen fundet en ny placering til værestedet. Foto: Per Kleveland

BRØNDBY. I lang tid har brugerne af Kravegården savnet svar på, hvor de i fremtiden kan opholde sig. Nu er der udsigt til, at de atter får et værested tæt på, hvor det gamle lå

Af Robert Hendel

I lang tid har brugerne af værestedet Kravlegården ønsket svar på, hvor de i fremtiden kan opholde sig.

Det får de måske allerede i denne måned. Før sommerferien behandlede Social- og Sundhedsudvalget sagen, og her lød anbefalingen, at der skal etableres et nyt værested i Kastanjelunden op ad boldbanen på Nykær. En af de store udfordringer for kommunen har været at opfylde brugernes ønske om, at Kravlegården fortsat er nemt at komme til, ligesom der skal være butikker i nærheden.

I sin tid blev Kravlegården etableret som et kommunalt tilbud, som skulle være med til at give nogle af kommunens allermest udsatte borgere et sted at være og samtidig trække dem væk fra det offentlige rum.

Det nye sted blive skærmet af for brugerne af boldbanen og de unge borgere i kommunen, som er på vej til og fra Pilegården. Det gamle drikkeskur, som lå tæt på jernbanen, er revet ned i forbindelse med byggeriet af den nye Aldi-butik på Nygårds Plads. Nedrivningen har betydet en større uvished for Kravlegårdens brugere, der efter 35 år pludselig ikke havde noget tilholdssted.

Det har tidligere mødt kritik af kommunen fra nogle af de folk, der hidtil har benyttet værestedet. De har ment, at det er gået for langsomt med at finde et nyt sted. Nu ser det dog ud til, at der snart er en løsning på plads, som forventes at koste halvanden million kroner at etablere, mens de årlige driftsomkostning skønnes at ligge på 25.000 kroner.

Sagen skal i august tages op i økonomiudvalget, og hvis indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget tiltrædes, vil den blive behandlet på det efterfølgende kommunalbestyrelsesmøde.