Kaotisk start på krydsombygning

Mandag eftermiddag var der stadig en del kø frem til ringvejskrydset. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Natten til søndag blev krydset mellem Ringvejen og Hovedvejen spærret for ligeudkørsel på Hovedvejen og venstresving. Det var en dag tidligere end forventet. De første meldinger lyder på trafikale udfordringer centrale steder i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Som vi tidligere har skrevet i Folkebladet, så skal krydset mellem Ringvejen og Hovedvejen spærres i 12 uger for at gøre plads til Hovedstadens Letbane.

Det var egentlig planen, at spærringen først skulle ske fra mandag den 9. august, men allerede natten til søndag den 8. august blev afspærringen sat op. Det kom bag på folkene i Glostrup Kommune.

– Jeg har spurgt alle mine kollegaer, og der var ikke nogen, der vidste, at det ville ske allerede natten til søndag. I informationsmaterialet fra Hovedstadens Letbane stod der også, at det først skulle ske fra mandag morgen, siger Rasmus Hansen, arkitekt i Glostrup Kommune.

Overraskelsen betød, at de kommunalt ansatte måtte komme akut på arbejde for at kontrollere, at afspærringerne og skiltene var sat korrekt op. Det haltede flere steder, hvilket blev retet op i løbet af søndagen.

– På den måde er det lidt held i uheld, at det startede en søndag, hvor trafikken er lidt lettere, end den er mandag morgen, siger Rasmus Hansen.

Han spekulerer derfor i, at nogen et sted har truffet beslutningen om at gøre det allerede natten til søndag, bare uden at orientere Glostrup Kommune.

– Der er måske en entreprenør, der har fået lidt frie hænder, og det letteste tidspunkt er natten mellem lørdag og søndag, hvor der ikke er så meget trafik. Men vi blev taget lidt med bukserne nede, der var ikke nogen af os, der havde regnet med, at det ville blive før mandag morgen, siger han.

Derudover skulle kommunens folk sikre, at det blev kommunikeret videre til alle de mennesker, der bruger vejene professionelt som for eksempel busserne, der har fået nye ruter. Det burde være på plads nu, så man kan via en søgning på rejseplanen finde ud af, hvor og hvornår busserne kører.

Kaotisk dag

Den første dag med spærring af det store kryds bød på en del forvirring og lidt for kreative billister.

– Søndag var præget af lidt kaotisk trafik. Det er et kæmpe indgreb i det normale trafikflow gennem byen. At skære Hovedvejen over på den måde, det skaber noget tryk på begge sider. Det oplevede vi søndag. Der er nogle, der laver de mest bizare u-vendinger på steder, hvor det ikke er fornuftigt at gøre. Så er det godt, at det sker på en søndag. Vi fik rigtig mange henvendelser om folk der kørte alle mulige steder, hvor de ikke skal køre, fortæller Rasmus Hansen.

Der har blandt andet været folk, der er kørt ned af Søndre Ringvej for så at foretage en u-vending ud for Kildevej. Her er der gjort plads til, at brandbiler fra brandstationen kan komme igennem, så de kan komme til brande i for eksempel Brøndby.

På Sydvestvej mellem Nyvej og Mjølnersvej er der skiltet med indkørsel forbudt, mens ærindekørsel og busser i rute er undtaget. De skilte er der mange, der ikke retter sig efter.

– Jeg tror, der er mange, som bevidst kører igennem. Der kan også være nogen, der overser skiltene. De her indkørsel-forbudt skilte står måske lidt for langt tilbage, så nogle når at svinge, før de ser skiltet. Hvis man først er drejet, så vender man ikke om. Vi har lidt småjusteringer, vi skal ud at udføre, siger Rasmus Hansen.

Lige nu er det tilladt at parkere på nordsiden af Sydvestvej, hvilket betyder, at to biler kan have svært ved at passere hinanden. Det er helt med vilje.

– Der er en balance i det her. Der er et ønske om, at bymidten bliver belastet mindst muligt af gennemkørende trafik. Et af midlerne til det er at tillade parkering på vejen, for så bliver det mindre attraktivt at køre igennem. Balancen er naturligvis, at hvis det hele bryder sammen, så busserne ikke kan komme igennem, så må man suspendere parkering helt. Der er vi ikke nået til endnu, siger Rasmus Hansen.

Det er planen, at arbejdet i krydset vil være afsluttet den 31. oktober i denne omgang. Derefter får krydset lov til at ligge i en periode, men der kommer en spærring mere senere i anlægsprocessen.

– Der kommer nogle spærringer efterfølgende. Nu forberder de sporet, men skinnerne lægger de først på et senere tidspunkt, så der kommer et tidspunkt, hvor der kommer en miniudgave af det her, siger Rasmus Hansen.