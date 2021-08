Hygge med Rosa og Outlandish

Outlandish sad på høje barstole og sang deres hits. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Rosa fra Rouladegade tiltrak børnefamilier, der havde en super hyggelig fest, mens Outlandish gave en intim, men festlig koncert i det fri i Ejby. Den først dag med parkkoncerter var altså en fin succes

Af Jesper Ernst Henriksen

På grund af corona-situationen valgte man i Glostrup Kommune i foråret at aflyse Glostrup Festival, der ellers traditionelt bliver holdt sidste weekend i august. I stedet er der arrangeret tre dage med såkaldte parkkoncerter, hvor der hver dag er to seperate koncerter.

Til hver koncert er der en begrænsning på 500 billetter og det er et krav, at publikum primært sidder ned under koncerten. På den måde er der ikke andre corona-krav, end at arrangøren stille håndsprit til rådighed.

Første dag med koncerter var søndag, hvor koncerterne blev holdt ved Ejbyhallen. Her stod fodboldklubben Ejby IF 1968 for forplejningen, mens masser af Glostrup-borgere havde meldt sig som frivillige og stod i grønne trøjer og guidede gæsterne.

Dagens først optræden klokken 15 stod Rosa fra Rouladegade for. Hun er kendt fra et børneprogram på DR, så koncerten tiltrak selvfølgelig mange børnefamilier.

Især fra nærområdet kom der mange familier på cykel. Koncerten var ikke helt udsolgt, men helt op til koncertens start blev der solgt billetter online, efterhånden som vejrudsigten blev mere sikker.

Stemningen på pladsen var præget af hygge, med børn der løb rundt og legede, når de ikke sad foran scenen og hørte Rosa fra Rouladegade syge og fortælle.

Historier fra Vestegnen

Efter først koncert bliver pladsen tømt for mennesker, og der bliver gjort klar til anden koncert, der starter klokken 19.

Søndag aften var det Outlandish, der var på scenen. Det er lige nu en duo bestående af Lenny Martinez og Waqas Qadri, der dog havde yderligere to musikere siddende ved siden af sig på nogle høj barstole. Det gav koncerten et intimt præg, selvom det selvfølgelig var nødvendigt med mikrofoner og elektrisk forstærkning af guitar og bas.

Outlandish er oprindeligt fra Brøndby Strand, og de kunne ifølge dem selv nemt have brugt halvdelen af koncerten på at fortælle anekdoter fra Vestegnen og om at tage bus 131 fra Brøndby Strand til Glostrup Centeret.

For det meget blandede publikum spillede de dog i stedet en hel hitparade af deres egne sange som Aisha og Guantanamo, ligesom de låne lidt af Prince og The Fugees.

Næste koncertdag er på søndag, hvor Glostrup Parkkoncert gæster Egeparken. Klokken 15 er det Andreas Odbjerg, der spiller, mens det klokken 19 er Michael Falch. Til begge koncerter er der venteliste.