Hvad blev der af Josephine?

Florian til venstre kom sig aldrig over, at Josephine til højre fløj bort. Foto: privat

GLOSTRUP. Erwin og Karin Enders boede i starten af 90’erne i Glostrup, da de mistede en Hvidtoppet Kakadu. Det er faktisk muligt, at den stadig er i live, hvis nogen har passet på den i de mange mellemliggende år

Af Jesper Ernst Henriksen

I 1988 købte Erwin og Karin Enders en Hvidtoppet Kakadu og døbte den Josephine. Da de i 1991 købte en kolonihave i Ejby på adressen Kamillevænget 40, tog de Josephine og hendes legekammerat, Florian, der var en Amazon Papegøje, med ud i haven – selvfølgelig i et bur. Men her gik det galt.

– På uforklarlig vis fik Josephine lirket døren til buret op uden at vi så det…. klokken 18.15 kom Erwin styrtende og råbte der flyver Josephine, skriver Karin Enders i en mail til Folkebladet.

Men Josephine var fløjet væk. De to gik selvfølgelig i gang med at lede efter den forsvundne fugl. Noget kunne tyde på, at Josephine var fløjet på kirsebær-rov.

– klokken cirka 23 samme aften hørte jeg Josephine skrige, råbe og kalde, da jeg ledte ovre i kirsebærplantagen. Erwin og jeg fór derover igen, men nu var alt roligt. Vi var derovre igen lige så snart det var lyst, og til middag så vi Josephine. Erwin kaldte og lokkede med banan men nej tak, fortæller Karin Enders.

Det var ikke det sidste, de to så til den store, hvide fugl, der egentlig stammer fra de tropiske regnskove i Indonesien. Hun havde fundet nogle store, hvide fugle, der hører til i Danmark, som hun fløj sammen med.

– Tre dage efter så vi igen Josephine. Vi havde stillet det store bur op på udhuset. Josephine var sammen med en flok måger, skriver Karin Enders.

Josephine ville dog stadig ikke komme hjem.

Hvad skete der?

Derefter har Karin og Erwin ikke set Josephine. De hørte efterfølgende, at hun flere gange var blevet set omkring rækkehusene på Rødkælkevej. Her havde spejderne et shelter, hvor der tydeligt havde været en større fugl inde.

Fra dyrehandleren, der dengang lå i Glostrup Storcenter, som det hed dengang, hørte de også rygter om, at nogen passede på Josephine, men fuglen dukkede aldrig op.

I 1996 flyttede parret til Tyskland og i 2007 tilbage til Danmark til Tønder, hvor de stadig bor i dag. Siden har de mange gange spekuleret over, hvad der skete med Josephine og om hun stadig lever. Ifølge wikipedia kan Hvidtoppet Kakadu i fangenskab blive mellem 40 og 60 år gammel, så selvom det er 30 år siden, at Josephine fløj væk, er det muligt, hun stadig lever, hvis nogen har passet på hende.

Joesphine legekammerat Florin gik desværre bort sidste år. Han kom sig aldrig rigtig over, at Josephine var fløjet væk.

– Hvis nogem kender nogen, eller selv har adopteret sådan en stor Kakadu, vi vil gerne vide, at Josephine har det godt. Vi tænker hver dag på Josephine og Florian kom sig aldrig over det, slutter Karin Enders.

Hvis nogen kender mere til historien, må I meget gerne kontakte Folkebladet, vi vil gerne følge op på historien.