Hurtigt tilbud om genoptræning er vigtigt

DEBAT.

Af Henrik Lund (SF), Spidskandidat for SF Glostrup til kommunalvalget

Efter at have døjet med slidgigt i venstre hofte gennem en del år, var jeg så heldig at blive tilbudt en operation og få indsat en kunstig hofte. Dette skete i starten af juli måned, og på grund af lange ventetider på de offentlige sygehuse, fik jeg qua ventetidsgarantien mulighed for at blive opereret på Gildhøj Privathospital.

Allerede dagen efter operationen og inden jeg var udskrevet, havde jeg modtaget brev og opringning fra Glostrup Kommunens genoptræningscenter, hvilket jeg var meget imponeret over. Mit første besøg i genoptræningscenteret var således allerede fem dage efter operationen, hvor jeg blev meget venligt modtaget, og der blev straks lagt en genoptræningsplan, først i form af individuel træning, dernæst et holdforløb.

Det er af stor betydning for alle, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen, således at sygemeldte dels hurtigt opnår forbedret livskvalitet, dels kommer hurtigt ud af sygdom og tilbage til egen hverdag. Alle har fordel af dette: Borgeren, arbejdsgiveren, samfundet. Borgeren bliver hurtigt atter selvhjulpen, arbejdsgiveren får sin medarbejder hurtigt tilbage og samfundet sparer udgifter til sygedagpenge.

Efter selv at have oplevet dette, håber jeg meget, at vi i vores by også i fremtiden kan være med til at tilbyde det samme som jeg har oplevet. Et velfungerende sundhedsvæsen, som vi alle bidrager til, er bare et gode, som ikke må forringes. Vi skal værne om det vi har, for desværre har det gennem mange år efterhånden mere været en kamp for at bevare det bestående, end om at videreudvikle velfærdsstaten. Jeg ønsker for alle borgere, at vi har et godt liv i Glostrup, og det indbefatter blandt andet et sundhedsvæsen, som træder til straks behovet opstår – ganske som jeg oplevede det.

Til slut en stor tak til personalet på genoptræningscenteret, og jeg glæder mig allerede til det videre forløb.