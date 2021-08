Her er smitten tårnhøj: Kommunen risikerer at lukke ned Foto: Robert Hendel

Vaccinationstilslutningen i Brøndby er lavere end på landsplan, og det kan meget vel være forklaringen på den øgede smitte i kommunen, mener borgmester Kent Magelund (S). Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Smitten er høj i Brøndby. Faktisk er den så høj, at kommunen er i fare for at skulle lukke ned. Det høje smittetryk kan blandt andet skyldes den manglende vaccinetilslutning, mener borgmesteren, der håber, at flere vil lade sig vaccinere. Det får de mulighed for lokalt i kommunen i de kommende to uger

Af Robert Hendel