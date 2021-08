Frivillige fejret med fest

Halfdanskerne underholdt blandt andet med sange af Benny Andersen og Povl Dissing. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Onsdag var alle Vallensbæks frivillige inviteret til Frivillig- og Foreningsfestival på Vallensbæk Strand med masser af aktiviteter, god mad og overrækkelse af priser til de frivillige, der havde gjort sig særligt bemærket

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er tradition for, at de frivillige i Vallensbæk Kommune bliver fejret en gang om året med en form for fest. Men der er også tradition for, at form den fest har, ikke behøver være den samme hvert år. Det viste sig at være en fordel i år, hvor det var nødvendigt at planlægge en fest, der kunne afholdes indenfor corona-restriktionerne.

– Det er jo helt fantastisk, at vi kan være sammen igen. At komme i gang efter sommeren igen, er noget, vi alle sammen glæder os til. Det her er en anderledes måde at fejre frivilligheden på. I er næsten alle sammen nogen, der har været med før, så I ved, at vi gør det på en ny måde næsten hver gang. Det er det, der gør Vallensbæk lidt hyggelig. Man ved aldrig helt, hvad der kommer til at ske. Det betyder også, at vi er klar til at håndtere en masse udfordringer. Det sidste år har jo budt på mange udfordringer for jer frivillige og de aktiviteter I repræsentere. Derfor er jeg glad for, at så mange foreninger har meldt sig til i dag, sagde borgmester Henrik Rasmussen i sin tale til de frivillige.

Masser af aktiviteter

Til festen var der mad og drikke til de frivillige, der var musikalsk unerholdning af Halfdanskerne, der blandt andet spillede mange af Povl Dissing og Benny Andersens sange.

Derudover var der i området i strandparken hele 11 forskellige aktiviteter so kæmpe bordfodbold, øksekast og fodbolddart, hvor der fra hver aktivitet blev fundet en vinder, der fik en lille præmie.

Hele festen blev afsluttet med at borgmester Henrik Rasmussen og formand for Børne- og Kulturudvalget Ricky van Overeem uddelte de årlige priser til en række frivillige, som gør en ekstra indsats i deres respektive foreninger.

Årets ungdomsledere blev Miriam Hvid fra Vallensbæk Svømmeklub og Sandra Rørvig fra Vallensbæk Gymnastik og Fitness.

Prisen for årets initiativ gik til Vallensbæk Kirkes organist Lars Jørgensen, der har stået for online-fællessang under coronaen.

Årets Ildsjæl blev Stinna Mortensen for sin ihærdige indsats med at få foreningen Natteravnene op at køre i Vallensbæk igen.

Folkebladet skriver mere om alle prismodtagerne i de kommende uger.