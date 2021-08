Fodboldglade danskere oddser meget i weekenden

SPONSORERET INDHOLD: Der er rigtig mange, der holder af fodbold i Danmark. Af de mange fodboldfans, er der også mange, der holder af at oddse. Det giver nemlig lidt ekstra spænding til kampen.

Rigtig mange oddser især i weekenden, da det er her, der oftest bliver spillet. Det gælder især i de europæiske ligaer, som rigtig mange fans følger. Er man fodboldfan, er der nemlig intet bedre end en dag på sofaen med en god fodboldkamp eller to i tv’et. Det er dog vigtigt, at du ikke lader dine odds tage overhånd. For der er ingen garanti for at vinde.

Flere registrerer sig i Rofus, når oddsene tager overhånd

Holder du af at oddse, har du måske hørt om Rofus. Det er Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere. Det er naturligvis ikke noget, nogen er interesserede i. Men det kan altså blive nødvendigt. Samtidig er det dog muligt at oddse på sider, hvor Rofus ikke udelukker dig. Er dette noget du søger? Sådan spiller du på odds uden Rofus: Det, Rofus gør, er nemlig at udelukke dig for online spil. Det er bare ikke alt online spil, du kan blive udelukket fra. Derfor er det altså altid muligt at spille. Rofus sørger bare for, at du ikke kan spille lige så mange steder. Derudover framelder du dig reklamer om online spil mv., hvilket er rigtig smart.

Vi har alle muligheden for at oddse. Derfor er det op til en selv at sørge for, at det ikke tager overhånd. Der er ingen andre, der har ansvaret. Læs mere om ansvarligt spil. Samtidig er det også dit ansvar at bede om hjælp, hvis behovet opstår. For det er der ingen andre, der kan gøre for dig. Ens nærmeste vil som regel altid prøve at hjælpe, men det er op til dig at tage imod hjælpen.

Odds gør kampen mere spændende

En af de største grunde til, at folk spiller på oddset, er fordi det gør kampen mere spændende. Når der er penge på højkant, bliver det hele nemlig lidt mere spændingsfyldt. Især når man kan vinde et stort beløb. Odds i sig selv er der sådan set intet galt med. Men problemer er, når det tager overhånd. For så er det svært at styre det. Præcis ligesom med så mange andre ting som junkfood, køb af nyt tøj og meget andet. I sidste ende handler det om selv at kunne styre det.

Men hvad gør man egentlig, når det bliver for svært at styre? For at holde op med at oddse er lettere sagt end gjort. Og at indrømme, at man har et problem, er heller ikke nogen nem opgave. Både over for sig selv, men bestemt også over for venner og familie. Men noget skal man jo gøre, hvis man vil have hjælp. Det allervigtigste er, at man indser, at man har et problem. For så er mange tilbøjelige til at have nemmere ved at række ud efter hjælp. Om så det er hos en professionel, hos venner eller hos familien. Det er altså med at gøre det, man er mest tryg ved.