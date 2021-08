Ældresagen i Glostrup arrangerer nu fast fællessang. Foto: Robert Hendel

Glostrup. Humør og hyggeligt samvær skal være i højsædet, når Ældre Sagen i Glostrup hver anden uge inviterer til fællessang i Medborgerhuset

Af Jesper Ernst Henriksen

Fællessang blev under corona-nedlukningerne populært på tv, hvor Mads Steffensen og Peter Faber bød indenfor. Den bølge rider Ældre Sagen i Glostrup nu med på. Hver anden torsdag arrangerer de derfor Fællessang i Glostrup Medborgerhus. Først gang bliver torsdag den 2. september klokken 14.00.

– I Ældre Sagen har vi altid sunget sammen, når vi mødes. Det var derfor naturligt at starte et sanghold, da en sangglad Jytte Westendahl bragte forslaget på banen, siger formanden for Ældre Sagen i Glostrup, Søren Brandis.

– Mange elsker at synge, og det er oppe i tiden, fortæller aktivitetsleder Jytte begejstret og fortsætter:

– Vi synger et blandet repertoire, med kendte, elskede sange fra 50’erne og 60’erne og frem til i dag, suppleret med højskolesange. Vi er ikke et sangkor, men bare en gruppe af sangglade mennesker, for hvem humøret og samværet er i højsædet.