Der bør være gelænder på badebroen

Jeg har nu boet i Vallensbæk i over 40 år, og har ivrigt fulgt med i, hvad der sker i kommunen. I øjeblikket må jeg sige kommunen tak for de rigtig mange nye tiltag. Jeg tænker blandt andet her på etablering af en badeanstalt med badefaciliteter, sauna og toiletter ved Vallensbæk Strand.

Badeanstalten placeres inden for molen ved Vallensbæk Havn, så man kan bade afskærmet for bølger og sejlads. Men jeg bliver desværre meget bekymret, når jeg spadserer på molepromenaden, der skal skabe adgang til badeanstalten.

På begge sider af denne mole ligger der nemlig – på meget store strækninger nogle meget store sten. Jeg frygter meget for at legende børn kan falde ned og banke hovedet ned i en af disse store sten. Jeg tør slet ikke tænke på konsekvenserne af dette.

Jeg kan kun finde én eneste løsning på dette: Gangbroen skulle være udført med gelænder på begge sider ved opførelsen, men da den fejlagtigt ikke blev det, er det absolut nødvendigt at dette gøres nu, selvom det sikkert her efterfølgende bliver væsentlig dyrere, end hvis det var gjort ved bygning af selve broen.

Men det skal ske nu – inden ulykken sker.

Svar: Badebro og gelænder

Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Først og fremmest vil jeg da gerne kvittere for, at Hr. Tommy Havdrup er glad for de mange nye tiltag, Vallensbæk Kommune er i gang med. Heldigvis er det jo ikke kun på havnen og området omkring den, at der sker nyt – må jeg for eksempel også henvise til Pileparken i Nord og det grønne bånd fra Vandgrunden og ned mod Vallensbækvej. Så ja, der sker mange ting i Vallensbæk.

I forbindelse med byggeri af mole, badeanstalt og de andre ting, der sker omkring havnen, er der en del tilladelser, vi skal have fra forskellige myndigheder. Disse myndigheder er ikke altid lige nemme at gøre tilpas, hvilket sagen omkring det, vi ville lave omkring tanghusene med tydelighed viser. Her fik vi et klart nej.

Tilsvarende trak tilladelserne vedrørende badeanstalt mv. ud – det er faktisk grunden til, at den ikke er færdig endnu. Undervejs i processen omkring mole og badeanstalt, har vi naturligvis haft mange samtaler, for at undgå et afslag på projektet. I den sammenhæng forstår vi, at myndighederne ikke synes, det er nogen god ide med et gelænder på badebroen. Det ville jo også skulle være rimelig massivt, om det skulle kunne forebygge et eventuelt fald fuldstændigt.

Jeg vil dog også tillade mig at tilføje, at jeg faktisk synes det vil skæmme projektet visuelt med et hegn på begge sider.